Ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a la población tomar decisiones de compra informadas y mantener control sobre sus finanzas para evitar afectaciones económicas relacionadas con el evento deportivo.De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, las personas interesadas en adquirir artículos alusivos al torneo, asistir a partidos o seguir los encuentros en establecimientos como restaurantes, bares o cines, deberían definir previamente un presupuesto y evitar compras realizadas por impulso. La Procuraduría del Consumidor también informó que mantiene habilitado su correo electrónico para recibir reportes relacionados con el Mundial. Además, puso a disposición de los consumidores los canales habituales de atención y asesoría para presentar consultas, denuncias o solicitudes de orientación.JM