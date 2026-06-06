INAPAM confirma cuánto pueden AHORRAR por año los adultos mayores si aprovechan TODOS los beneficios

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) consolidó las cifras de su directorio oficial de beneficios para este año, revelando el impacto financiero real que genera su credencial gratuita.

Los datos, cruzados con el reporte de la canasta básica urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), demuestran que un adulto mayor que presenta activamente su tarjeta en cada compra, trámite y servicio puede acumular un ahorro que transforma por completo su economía mensual.

Este beneficio no tiene vigencia ni costo de tramitación, y funciona de manera simultánea con otros apoyos federales, como la Pensión para el Bienestar. Sin embargo, la brecha de ahorro depende directamente de la entidad federativa, los establecimientos afiliados disponibles y, sobre todo, de los hábitos de consumo de cada beneficiario.

Mientras un usuario promedio retiene varios miles de pesos anuales, aquellos que exprimen los convenios habitacionales y de transporte logran conservar una suma equivalente a varios meses de pensión.

¿Cuánto dinero puedes ahorrar con tu tarjeta del INAPAM?

El pago de derechos municipales encabeza la lista de beneficios con mayor peso financiero: al menos 16 entidades federativas aplican un descuento de hasta el 50% en el cobro de agua potable e impuesto predial para los tarjetahabientes del INAPAM.

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En urbes con alta densidad habitacional, como Toluca o Monterrey, las rebajas oscilan entre el 30% y el 50%. En la Ciudad de México, el beneficio se traduce en una cuota fija bimestral de 68 pesos para inmuebles cuyo valor catastral no supere los 2.8 millones de pesos.

Bajo un consumo y costo promedio en zonas urbanas, este beneficio habitacional genera por sí solo un ahorro directo de entre tres mil 024 y cuatro mil 200 pesos anuales.

Por otro lado, el Sector Salud representa el desembolso más frecuente e inevitable para la población de la tercera edad. Los convenios del INAPAM mitigan este impacto mediante rebajas escalonadas en las principales cadenas farmacéuticas y médicas del país.

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Supermercados como Walmart y Bodega Aurrerá otorgan un 7% de descuento en farmacia durante los primeros diez días del mes, reduciéndolo al 5% el resto de los días. Farmacias Similares, del Ahorro y Guadalajara sostienen rebajas fijas de entre el 10% y 15% en medicamentos de patente y genéricos.

Al combinar estos porcentajes con descuentos de hasta el 50% en laboratorios de diagnóstico como Chopo o Azteca, y un 20% en ópticas como Devlyn, el ahorro anual en salud oscila entre los mil 400 y los dos mil 400 pesos por persona.

La transportación urbana e intermunicipal constituye el tercer pilar del ahorro masivo. En la Ciudad de México, la credencial del INAPAM elimina por completo el costo del pasaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y camiones de la RTP. Para personas mayores de 70 años, la gratuidad incluye también el servicio de Metrobús.

Un adulto mayor que realiza dos viajes diarios en Metro durante los días laborables del mes deja de gastar dos mil 640 pesos al año. Al sumar el uso complementario de otros transportes públicos, la cifra de retención económica escala fácilmente hasta un rango de entre cuatro mil y cinco mil 500 pesos anuales. Para quienes viajan al interior de la República, líneas de autobuses foráneos como ADO, ETN y Primera Plus aplican una deducción del 50% en sus tarifas de primera clase.

En materia alimentaria, el impacto de la inflación se amortigua mediante convenios específicos en tiendas de autoservicio. Aunque los descuentos no aplican de forma universal sobre todo el ticket de compra, cadenas como Chedraui otorgan un 5% directo en el departamento de alimentos, mientras que Soriana maneja rebajas de entre el 5% y el 10% en productos seleccionados de su catálogo.

Tomando como base un consumo mensual moderado en estos establecimientos, los beneficiarios logran rescatar entre mil 200 y mil 680 pesos anuales que de otro modo se diluirían en el gasto alimentario básico.

¿Cuál es el monto máximo de dinero que se puede ahorrar al año con la tarjeta del INAPAM?

Un adulto mayor en zona urbana que utiliza la credencial de forma activa en servicios básicos, salud, despensa y transporte puede acumular un ahorro promedio de 13 mil pesos anuales. En casos de uso intensivo en ciudades grandes —donde el transporte público es totalmente gratuito y se aprovecha el 50% de descuento en el predial y el agua— el ahorro total puede rozar o superar los 20 mil pesos al año.

¿Dónde y en qué horarios se puede tramitar la tarjeta del INAPAM actualmente?

El trámite de la credencial es completamente gratuito y no tiene fecha de vencimiento. Los interesados pueden acudir a los módulos autorizados del INAPAM o a las tiendas SuperISSSTE habilitadas en todo el país. El horario de atención general es de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, presentando una identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

JM