Jueves, 04 de Junio 2026

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Wall Street cierra con pérdidas en el Nasdaq por nuevas dudas sobre la IA

Aunque el Dow Jones y el S&P 500 tuvieron ganancias del 1.73% y el 0.41% respectivamente, el mercado bursátil neoyorquino no logró el verde total

Por: EFE

Varias firmas tecnológicas registraron pérdidas durante la jornada de este jueves. AP/ARCHIVO

Varias firmas tecnológicas registraron pérdidas durante la jornada de este jueves. AP/ARCHIVO

Wall Street cerró este jueves 04 de junio del 2026 mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del 'boom' de la inteligencia artificial (IA).

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1.73 %, hasta 51 mil 562 puntos y el S&P 500 ascendió un 0.41 %, hasta siete mil 584 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0.09 %, hasta 26 mil 830 enteros.

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Una de las protagonistas de la jornada fue la empresa de semiconductores Broadcom, que cayó un 12.6 % tras divulgar que mantiene sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, en lugar de incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google.

Broadcom tuvo un efecto contagio en el sector de semiconductores, con bajadas en Arm (-4.5 %), Micron (-7.7 %) o AMD (-3.5 por ciento).

La firma de ciberseguridad CrowdStrike bajó un 3,8 % tras publicar unos ingresos trimestrales dentro de las expectativas pero no emitir unos pronósticos de negocio sorprendentes, según los analistas.

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Por sectores, el tecnológico tuvo las mayores pérdidas (-1.4 %), pero predominaron las ganancias, que estuvieron encabezadas por las empresas de salud (3.2 %), finanzas (2.7 %) y comunicación (2.1 por ciento).

Los movimientos de hoy "sugieren el principio de una rotación, y también recuerdan que no todas las acciones de IA son iguales y hay diferentes expectativas en cada una", dijo el analista Dennis Folmer, de Montis Financial, citado por CNBC.

El mercado rompió ayer una racha de récords que se alargaba tres días, y en la que el optimismo por la IA se impuso a la incertidumbre sobre la crisis en Oriente Medio, la negociación entre EU e Irán para finalizar la guerra y la normalización en el estrecho de Ormuz.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó hoy un 3.1 %, hasta 93.04 dólares el barril, tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán.

JM

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