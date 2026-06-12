Wall Street termina en verde una semana marcada por la salida a bolsa de SpaceX

Wall Street terminó este viernes 12 de junio del 2026 en verde una semana marcada por la salida a bolsa de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, y por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó un 0.7 %, hasta los 51 mil 202 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.5 %, hasta los siete mil 431 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.31 %, hasta las 25 mil 888 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow sumó un 0.66 %, el S&P 500 un 0.65 % y el Nasdaq un 0.7 por ciento.

Las acciones de SpaceX cerraron este viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con una subida del 19 %, tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.

La compañía hizo su debut con un precio de 150 dólares por acción, lo que supuso una subida de en torno al 11 % respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

Con esta operación, su valor de mercado ya se sitúa por encima de los 2.1 billones de dólares y Musk pasa a ser la primera persona del mundo con una fortuna de un billón de dólares.

La salida a bolsa de SpaceX propulsó en la jornada de hoy a otras empresas del sector como Alphabet (0.5 %) y Advanced Micro Devices (4.7 %), mientras que Palantir perdió un 3 % y Amazon, un 1 por ciento.

Jeff Kilburg, director ejecutivo de la firma KKM Financial, indicó en declaraciones recogidas por CNBC que la IA "se está consolidando cada vez más" en el mercado: "Nada avanza en línea recta y hemos visto algunos tropiezos en el Nasdaq, pero creo que el liderazgo de los 'Siete Magníficos' debería mantenerse".

En el plano gepolítico, esta semana los inversores han estado pendientes del desarrollo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Los principales indicadores subieron ayer después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su decisión de cancelar los ataques programados para esa noche por avances en las negociaciones con Teherán.

Hoy, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se ha alcanzado un "texto definitivo y consensuado" para un acuerdo de paz entre ambos países.

JM