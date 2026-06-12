Departamento de Justicia de EU aprueba la compra de Warner Bros por Paramount

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobó este viernes la adquisición de Warner Bros Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance, una operación valorada en 110 mil millones de dólares que dará origen a uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo.

Tras una investigación antimonopolio que se prolongó durante ocho meses, las autoridades concluyeron que la transacción no representa una amenaza para la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos. Según informaron medios estadounidenses, el visto bueno fue otorgado sin exigir desinversiones, medidas de comportamiento ni otras concesiones por parte de las compañías involucradas.

La revista Variety publicó un comunicado de Paramount en el que expresa su "gratitud" al DOJ y las otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora". La luz verde del DOJ allana el camino para que Paramount se haga con los activos de WBD, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+ .

El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió hace tres semanas con funcionarios de la División de Competencia que le hicieron preguntas sobre la operación y sus efectos en la competencia hasta quedar satisfechos, recoge también Político.

Al menos seis Fiscalías estatales, incluyendo la de California y la de Nueva York, escucharon la reunión entre Ellison y los funcionarios del DOJ, agrega. A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount, tras una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el gigante del “streaming” Netflix, que dio un paso atrás en febrero.

Paramount dijo en mayo que esperaba cerrar la compra en el tercer trimestre de 2026 con la aprobación de los reguladores y pese a una campaña de oposición de miles de creadores de Hollywood, que opinan que la absorción de WBD puede perjudicar al sector.

El fiscal general de California, Rob Bonta, tiene abierta una "investigación activa" sobre la operación y mantiene la posibilidad de emprender una demanda para bloquearla, pese a la aprobación de los reguladores, señala el medio.

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KR