Wall Street se dispara y el petróleo cae tras INESPERADO giro de Trump sobre Irán

Las acciones de Estados Unidos se dispararon hasta lograr su mejor día en dos meses, y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Donald Trump desistiera de su amenaza de bombardear Irán. Eso elevó este jueves 11 de junio del 2026 las esperanzas de un posible acuerdo para que el flujo mundial de petróleo vuelva a ponerse en marcha.

El S&P 500 saltó 1.8%, tras una caída en dos jornadas consecutivas que lo devolvió a donde estaba a comienzos de mayo. El promedio industrial Dow Jones se disparó 1.9%, y el compuesto Nasdaq repuntó 2.5%. Las fuertes ganancias de las acciones de chips ayudaron a compensar una caída de Oracle. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cedieron con fuerza en el mercado de bonos.

Las acciones se dispararon inmediatamente después de que Trump dijera en su red social que "las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas" y que la hora y el lugar de una firma "se anunciarán en breve".

Un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz y permitir que los petroleros vuelvan a transportar crudo desde el Golfo Pérsico a clientes de todo el mundo.

Las esperanzas de que el flujo mundial de petróleo pueda volver a ponerse en marcha hicieron que el precio del barril del crudo de referencia en Estados Unidos bajara 2.8%, alcanzando 87.56 dólares. El crudo Brent, el referente internacional, cayó 3.5% a 89.84 dólares por barril, aunque sigue por encima de su precio de alrededor de 70 dólares de antes de la guerra.

Existía una gran preocupación porque Estados Unidos e Irán han lanzado ataques en los últimos días, amenazando un frágil alto el fuego de más de un mes.

Los altos precios del petróleo causados por la guerra con Irán han empujado dolorosamente al alza la inflación, y en un informe publicado el jueves se muestra que los precios a nivel mayorista en Estados Unidos aumentaron más en mayo de lo que esperaban los economistas. El efecto es mundial, y el Banco Central Europeo se convirtió este jueves en el primer gran banco central en subir las tasas de interés en consecuencia.

JM