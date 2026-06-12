SAT aclara si vigila o multa por una tradicional forma de ahorro entre los mexicanos en 2026

Ante los rumores que circulan en redes sociales sobre supuestas multas del SAT por participar en tandas durante 2026, el Servicio de Administración Tributaria aclaró que no existen impuestos, sanciones ni auditorías relacionadas con esta forma tradicional de ahorro. La autoridad fiscal confirmó que tanto quienes organizan como quienes forman parte de tandas o rifas pueden hacerlo sin temor a penalizaciones derivadas de esta práctica.

La desinformación tomó fuerza a partir de versiones que aseguraban que el SAT estaría aplicando multas durante 2026; sin embargo, el organismo desmintió estas afirmaciones desde enero pasado mediante una tarjeta informativa dirigida a los contribuyentes. En ella, reiteró que no hay programas de fiscalización ni operativos de vigilancia enfocados en las tandas, por lo que este esquema de ahorro popular continúa libre de sanciones por parte de la autoridad tributaria.

La postura oficial del SAT sobre el ahorro informal

Ante la creciente preocupación, el SAT fue claro en su postura: no existe ningún tipo de vigilancia específica sobre las tandas.

Entre los puntos más relevantes que destacó la autoridad se encuentran:

No hay operativos de auditoría relacionados con este tipo de ahorro

Las tandas no forman parte de programas de fiscalización actuales ni futuros

No se aplican multas ni sanciones por participar, organizar o recibir dinero de una tanda

Esto significa que los rumores sobre posibles sanciones no tienen fundamento. Participar en una tanda no constituye, por sí mismo, una actividad que genere obligaciones fiscales adicionales.

¿Qué es una tanda y por qué no genera impuestos?

De acuerdo con BBVA, una tanda, conocida como rifa, es un sistema de ahorro grupal en el que varias personas acuerdan aportar una cantidad fija de dinero durante un periodo determinado. En cada ciclo, uno de los integrantes recibe el monto total acumulado, siguiendo un orden acordado desde el inicio.

La organización de la tanda recae en una persona encargada de gestionar los pagos y coordinar la entrega del dinero. Este esquema puede operar de forma semanal, quincenal o mensual, dependiendo del acuerdo entre quienes participan.

Su funcionamiento se basa en la confianza, el compromiso y el sentido de comunidad, principalmente. Por eso, se recomienda que quienes participen conozcan bien al resto del grupo para evitar conflictos o incumplimientos.

Una de las principales razones por las que las tandas siguen vigentes es que funcionan como un ahorro forzoso. Al existir un compromiso con otros, las personas tienden a ser más disciplinadas con su dinero.

Además, ofrecen una ventaja, ya que permiten acceder a liquidez inmediata sin generar intereses. Para quienes reciben el dinero en los primeros turnos, la tanda funciona como una especie de préstamo sin requisitos bancarios ni historial crediticio, lo que la vuelve una alternativa accesible frente a productos financieros tradicionales.

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