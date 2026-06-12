El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la actividad industrial en México presentó un aumento interanual del 2.3 % en el pasado mes de abril .

Esta elevación en la cifra, según el organismo, responde a avances en la construcción y la minería en el país.

Breve desglose del reporte del Inegi

El dato fue resultado del aumento anual de la construcción (10.4 %) y de la minería (3.4 %) , pese al retroceso en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final (-0.4 %), mientras que las industrias manufactureras se mantuvieron sin variación.

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó en abril un 2.1 % frente a marzo, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

El aumento mensual se explicó por el crecimiento de la construcción (7.6 %), y de las manufacturas (1.2 %), aunque la minería se contrajo (-0.7 %), al igual que el sector energético, agua y gas (-0.3 %).

En el acumulado de enero a abril, la actividad industrial mexicana se elevó un 1.8 % frente al mismo periodo de 2025, gracias a repuntes en la construcción (10.2 %) y la minería (3.4 %) y pese a las caídas en las manufacturas (0.3 %) y la energía, agua y gas (-0.3 %).

Las cifras reflejan el débil arranque de la economía mexicana en 2026, después de que la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del Inegi mostró un crecimiento anual de un 0.2 %, luego de cerrar 2025 con un alza del 0.6 por ciento.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF