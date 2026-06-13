Robo de autos: OnStar celebra 13 años en México

OnStar es una plataforma de asistencia al conductor para casos de emergencia o imprevistos, disponible en la gama de vehículos de General Motors de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

En México opera desde 2013 y la compañía dio a conocer algunos de los principales hitos alcanzados en materia de atención a emergencias. Actualmente, más de 300 mil vehículos están registrados en la plataforma y se han atendido más de 57 mil situaciones de emergencia. El servicio también colabora con las autoridades mexicanas en casos de robo de vehículos y accidentes con personas lesionadas.

Durante sus 13 años de operación se han desplegado más de 6 mil ambulancias. Además, en cifras más recientes, se registran alrededor de 200 bloqueos de motor al mes solicitados por los propietarios de los vehículos, una función que contribuye a incrementar la seguridad de las unidades.

En un evento realizado en la Ciudad de México, OnStar informó que en 2025 se registraron menos de 300 casos de asistencia relacionados con vehículos robados. Gracias a la eficacia del sistema, se ha logrado recuperar el 76% de las unidades reportadas. De hecho, los delincuentes suelen preferir vehículos que no cuentan con esta herramienta de protección.

La funcionalidad de OnStar está presente en el 80% de los vehículos que General Motors comercializa en el país. Actualmente, más de 30 modelos incorporan los botones ubicados debajo del espejo retrovisor interior, desde donde es posible contactar a un operador o solicitar ayuda de emergencia.

La aplicación móvil OnStar Guardian ofrece diversas funciones, entre ellas el monitoreo de ubicación de personas registradas por el usuario. También permite consultar el nivel de batería o combustible del vehículo, así como encenderlo, apagarlo o activar la alarma de forma remota.

Durante las pruebas de manejo se realizó una demostración controlada de contacto con un operador para bloquear el encendido del vehículo mediante un proceso de autenticación previa. Asimismo, se mostró la capacidad del sistema para reducir gradualmente la velocidad de la unidad en caso de una emergencia médica a bordo, hasta detenerla por completo para facilitar la atención del ocupante. Todo el proceso puede realizarse de manera remota.

Por otro lado, SUV de alta gama como la Cadillac Escalade y la GMC Yukon demostraron el nivel de conectividad y equipamiento tecnológico que ofrecen. Durante el evento también se presentó la integración de nuevas aplicaciones tanto para la pantalla táctil central como para las pantallas de las filas traseras.

OnStar, 13 años y más de 300 mil vehículos después, continúa ampliando sus capacidades y presencia en el mercado mexicano.