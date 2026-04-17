Trump celebra reapertura de estrecho de Ormuz; precio del petróleo disminuye

Esta mañana, bajo el contexto del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz ha sido reabierto por completo hasta el fin del periodo de tregua fechado para el próximo miércoles. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí anunció la apertura a través del siguiente mensaje compartido en su perfil de X:

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", publicó.

Trump reacciona al anuncio de apertura

Dicha situación fue confirmada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a través de Truth Social. "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el tránsito libre ¡Gracias!" se lee en un mensaje compartido hace unos minutos a través de su perfil oficial.

El estrecho de Ormuz había permanecido prácticamente cerrado desde el 28 de febrero del año presente, una vez fueron iniciadas las hostilidades de parte de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Su cierre provocó un aumento en el precio del petróleo luego de que por el cuello de botella del Golfo Pérsico pasara cerca del 20% del crudo consumido a nivel mundial.

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En un mensaje posterior, el presidente estadounidense señaló que el bloqueo naval a Irán permanecerá con "toda la fuerza y efecto" hasta que las negociaciones lleguen a buen puerto. En ese sentido, el mandatario aseguró que el proceso no debería ser tardado luego de que la mayoría de los puntos ya han sido negociados.

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El mercado reacciona a la reapertura del estrecho de Ormuz

El anuncio de la apertura del estrecho de Ormuz coincide con la apertura de las principales bolsas de valores del mundo. En ese sentido, existe una marcada reducción en el precio del petróleo en sus indicadores mundiales.

En ese sentido, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con una bajada de un 9.01 %, hasta los 86.16 dólares el barril. La tendencia del mercado temía el repunte del producto con niveles cercanos a los 100 dólares por barril.

Por otro parte, Wall Street abrió en verde este viernes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1.24 por ciento tras el anuncio.

Con información de EFE

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