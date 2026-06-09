Las transferencias electrónicas volvieron a colocarse en el centro de la conversación pública durante junio de 2026, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiterara que mantiene vigilancia sobre movimientos financieros que no coincidan con los ingresos declarados por los contribuyentes.

Aunque en redes sociales han circulado versiones sobre supuestos impuestos automáticos a las transferencias bancarias, la autoridad fiscal ha desmentido que exista un cobro por enviar o recibir dinero entre cuentas. El verdadero foco de atención está en los recursos cuyo origen no pueda justificarse o que generen una discrepancia fiscal.

En otras palabras, el problema no es la transferencia en sí, sino cuando el dinero recibido no coincide con lo reportado ante el SAT o carece de documentación que respalde su procedencia.

¿Qué movimientos pueden llamar la atención del SAT?

La autoridad fiscal ha explicado que las auditorías suelen concentrarse en casos donde detecta diferencias significativas entre los gastos, depósitos o movimientos bancarios y los ingresos declarados por una persona física o moral.

Entre las operaciones que podrían generar una revisión se encuentran:

Transferencias por montos elevados sin comprobantes.

Depósitos recurrentes que no aparecen en las declaraciones fiscales.

Ingresos provenientes de actividades económicas no registradas.

Movimientos bancarios que no coinciden con el régimen fiscal del contribuyente.

Depósitos en efectivo cuyo origen no puede acreditarse.

El SAT ha enfatizado que no existe un monto máximo oficial para recibir transferencias sin declarar. Lo relevante es poder demostrar de dónde provienen los recursos y que estos sean congruentes con la situación fiscal de cada uno.

Transferencias entre cuentas propias no generan impuestos

Uno de los rumores más frecuentes es que los traspasos entre cuentas del mismo titular generan impuestos automáticos. Sin embargo, el SAT señala que las transferencias electrónicas y los traspasos bancarios no son considerados depósitos en efectivo y, por sí mismos, no constituyen ingresos gravables.

Esto incluye operaciones realizadas mediante SPEI, movimientos entre cuentas propias de instituciones como BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex o cualquier otra entidad financiera autorizada. Lo recomendable es conservar estados de cuenta y comprobantes para acreditar el origen de los recursos en caso de una aclaración futur.

Los depósitos en efectivo siguen bajo vigilancia especial

A pesar de todo lo anterior, donde sí existe una supervisión más estricta es en los depósitos realizados en efectivo.

Las instituciones financieras están obligadas a reportar al SAT los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos mensuales en una misma institución bancaria. Esto no significa una multa automática, pero sí puede abrir la puerta a una revisión si el contribuyente no logra justificar el origen del dinero.

La medida forma parte de las acciones de fiscalización que buscan detectar evasión fiscal, facturación simulada e ingresos ocultos.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Si recibes o realizas transferencias con frecuencia, los especialistas recomiendan:

Conservar comprobantes de todas las operaciones relevantes.

Declarar correctamente los ingresos obtenidos.

Mantener actualizada la información en el Buzón Tributario.

Documentar préstamos, donaciones o apoyos familiares.

Evitar recibir pagos de actividades económicas sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes.

Guardar contratos, facturas o documentos que respalden el origen del dinero.

¿Habrá más auditorías en junio?

Hasta ahora, el SAT no ha anunciado una campaña especial de auditorías masivas para junio de 2026. Lo que sí ha reiterado es que continuará utilizando mecanismos de fiscalización para detectar inconsistencias entre los movimientos financieros y las declaraciones de los contribuyentes.

Por ello, la principal recomendación para quienes reciben transferencias bancarias es mantener documentación de respaldo y asegurarse de que los ingresos reportados coincidan con la actividad económica.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO