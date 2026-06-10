Wall Street cierra en rojo tras las amenazas de Trump con nuevos ataques contra Irán

Wall Street cerró este miércoles 10 de junio del 2026 en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.87 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Irán con llevar a cabo nuevos ataques.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 49 mil 918 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1.62 %, hasta siete mil 266 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1.98 %, hasta 25 mil 169 enteros.

Trump dijo hoy que volverá a atacar "con dureza" a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en Ormuz, y criticó a Teherán por "tardar demasiado en negociar un acuerdo".

Esta noticia hizo subir los precios del petróleo de Texas (WTI, en inglés) un 2.1 %, hasta 90.03 dólares el barril, pues sembró incertidumbre entre los operadores sobre las conversaciones de paz entre ambos países y el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

En el plano corporativo, destacó la bajada de empresas del sector tecnológico como Micron (-4.7 %), Advanced Micro Devices (-4.8 %) o Broadcom (-5 por ciento).

Mientras, Oracle cerró con una caída del 2.21 %, que se amplió al 4.01 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street después de presentar sus resultados trimestrales.

Aunque estos superaron las expectativas de los analistas -su beneficio neto ascendió a cuatro mil 220 millones de dólares, frente a los tres mil 430 millones del mismo periodo del año anterior—, los inversores reaccionaron a la baja ante los planes de la compañía de captar más capital para financiar su expansión en inteligencia artificial.

Entretanto, los inversores están pendientes esta semana de la salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, que se espera sea la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

JM