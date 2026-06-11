El peso mexicano inicia la mañana de este 11 de junio, día debut del Mundial 2026 celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, con un ligero tambaleo pero, dispuesto a meter gol a la cancha del dólar.

Según datos del mercado financiero recopilados por el portal de Bloomberg alrededor de las 07:48 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.4072 pesos por dólar, lo que representa una depreciación marginal de 0.02% con respecto al cierre de anoche, cuando rondó los 17.4242 pesos.

En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.37 a 17.45 pesos por dólar; en cambio, en las últimas cincuenta y dos semanas su valor ha variado de los 17.08 a los 19.34 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.3898 pesos por dólar.

¿Cuál es el valor de otras divisas en plena justa mundialista?

Este jueves 11 de junio, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran apreciación frente al dólar. El peso mexicano es la novena divisa mal posicionada en su tipo de cambio; le antecede el dólar guyanés. En ganancias, encabezan el peso dominicano y el colón costarricense.

Según datos recientes del Chicago Mercantile Exchange (CME), uno de los principales centros financieros globales para la negociación de futuros, las expectativas sobre el peso mexicano mostraron un leve repunte especulativo a favor de su apreciación.

Mira:

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 11 de junio de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Banorte 16.15 17.80 Banamex 16.87 17.84 BBVA Bancomer 16.55 17.68 Banco Azteca 16.00 17.88

Conoce las mejores opciones para comprar y vender dólares este 11 de junio

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente, la mañana de este 11 de junio, día en que arranca el Mundial 2026, la mejor opción para vender dólares es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es en BBVA.

Considera que la cotización del dólar fluctúa a lo largo del día debido a los factores de oferta-demanda. Si realizarás una operación financiera, te recomendamos revisar su valor con regularidad.

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AO

