Wall Street cerró este lunes 04 de mayo del 2026 en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1.13 %, mientras se disparaba el precio del petróleo por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 48 mil 941 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.41 %, hasta siete mil 200 enteros, y el Nasdaq perdió un 0.19 %, hasta 25 mil 067 unidades.

La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz dispararon este lunes el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 4.39 %, hasta los 106.42 dólares el barril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en Ormuz , una ruta por la que pasaba el 20 % del suministro mundial de crudo.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó hoy de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense que intentaba atravesar la estratégica vía, de acuerdo con fuentes locales, aunque el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EU desmintió esta información.

Además, Emiratos Árabes Unidos informó de que ha interceptado hoy sobre sus aguas territoriales tres misiles crucero "procedentes de Irán", en la primera operación de derribo de proyectiles desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Washington y Teherán hace casi un mes.

El analista Tom Essaye se muestra optimista y afirma en su informe Sevens Report que, si bien el mercado sigue siendo "vulnerable a una bajada repentina si se sigue tensando la relación entre EU e Irán", existen "factores financieros positivos que respaldan a las acciones, lo que debería limitar su caída".

Entre estos factores, resaltó el auge de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), "un sector que goza de buena salud y se mantiene fuerte", y un gasto del consumidor "resistente pese a las preocupaciones geopolíticas".

En otros mercados, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años subía al 4.438 % , el oro bajaba a cuatro mil 526 dólares la onza, el bitcóin subía a 70.037 dólares y el euro se cambiaba a 1.1693 dólares.

JM