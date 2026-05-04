En los primeros días de mayo ya se anticipa el Día de las Madres. Bajo este contexto, Chedraui publicó su folleto de cupones el cual se mantendrá vigente hasta el lunes 11 de mayo.La cadena de supermercados tiene descuentos en categorías como productos del hogar, ropa, muebles, televisiones y electrodomésticos, además de maquillajes y alimentos.La ventana comercial de Chedraui por el Día de las Madres busca incentivar la compra de regalos sin perder liquidez gracias a las ofertas y descuentos. A continuación te mostramos el listado completo de productos que son parte del folleto.Aprovecha esta oportunidad para consentir a mamá en su día especial celebrado como Día de las Madres con uno de estos productos en descuento en Chedraui.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB