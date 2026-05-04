Lunes, 04 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Cuponera de Chedraui por el Día de las Madres; esto son los descuentos

Encuentra en Chedraui el regalo que deseas para mamá; descubre los productos con oferta

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡No te pierdas los descuentos por el Día de las Madres en Chedraui! EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡No te pierdas los descuentos por el Día de las Madres en Chedraui! EL INFORMADOR / ARCHIVO

En los primeros días de mayo ya se anticipa el Día de las Madres. Bajo este contexto, Chedraui publicó su folleto de cupones el cual se mantendrá vigente hasta el lunes 11 de mayo.

La cadena de supermercados tiene descuentos en categorías como productos del hogar, ropa, muebles, televisiones y electrodomésticos, además de maquillajes y alimentos.

La ventana comercial de Chedraui por el Día de las Madres busca incentivar la compra de regalos sin perder liquidez gracias a las ofertas y descuentos. A continuación te mostramos el listado completo de productos que son parte del folleto.

Chedraui registra estos productos dentro del folleto de descuentos y ofertas por el Día de las Madres

  • Procesador nutri blender Ninja
  • Freidora de aire Chefman
  • Licuadora Ninja
  • Smartphone Moto G17
  • Bolsas para dama
  • Playera para dama
  • Gorra unitalla para dama
  • Blusa para dama
  • Vestido para dama
  • Jeans para dama
  • Conjuntos para dama
  • Pijama para dama satín
  • Playeras deportivas para dama
  • Top y falda para dama
  • 20% de bonificación en todas las ligas de resistencia y fuerza, artículos de yoga y mancuernas

Lee: Venta Especial por el Día de las Madres en Sears: Estas son las ofertas

  • Diversos celulares
  • Set de fragancias
  • Pads faciales evisage
  • Organizador de cosméticos Home Styles
  • Set organizador Home Styles
  • Vajilla Gibson
  • Termo para café Ekco
  • Utensilios de silicona Ekco
  • Juego de vasos glassia Glasgow
  • Juego de agua rey glassia
  • Sartén y cacerola Oster
  • Batería de coicina Ekco
  • Batería de acero Cinsa
  • Licuadoras Oster
  • Cafetera Oster
  • Sartén eléctrico Oster
  • Horno con freidora de aire Oster
  • Set barista Krups
  • Licuadora y sartenes Powermix T Fal
  • Freidora de aire Oster
  • Central de vapor T-fal
  • Microondas Oster y Whirlpool
  • Estufas con capelo Mabe
  • Estufa Koblenz
  • Refrigeradores Mabe, Oster, LG, RCA y Whirlpool
  • Lavadoras Koblenz, mabe, Whirlpool y LG
  • Aspiradora Koblenz
  • Sofacama y sillón mobel
  • Sala y antecomedor Divanno
  • Colchón Lord, Wendy y Serta
  • Planchas T Fal y Hamilton Beach
  • Ventiladora mAn
  • Gaketas unoirtadas
  • Pouches  resellables Morama
  • Barras de chocolate
  • Malvaviscos
  • Galetas Marías Chedraui
  • Crema de avellana Brand
  • Servicio de servilletas
  • Media crema, Queso crema y producto lácteo con grasa marcas Brand
  • Jamón de pierna y salchichas Viena además de quesos El Pastor, La Leyenda y First Street

Te puede interesar: Irán se adjudica disparos contra buques de EU; autoridades desmienten la situación

  • Roku TUV JVC
  • Barrad de sonido TCL
  • Televisiones Sansui, TCL y Sharp
  • Estas son las promociones bancarias en Chedraui para el Día de las Madres
  • 13 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA
  • 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (American Express, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, NU, BanCoppel, BanBajío, Klar, Mercado Pago, BradesCard)
  • 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex
  • Bonificación del 10% sobre el total de tus compras con tarjetas del Bienestar (Adultos mayores, Beca Universal Rita Cetina, Bienestar para niñas y niños)
  • Bonificación de $10 pesos por cada $200 en pagos con tarjetas de Vales Tokq, Ederred, UpSiVale, Broxel, Efectivale, Previvale, Inburvale e Inntec

Aprovecha esta oportunidad para consentir a mamá en su día especial celebrado como Día de las Madres con uno de estos productos en descuento en Chedraui.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones