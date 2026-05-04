En los primeros días de mayo ya se anticipa el Día de las Madres. Bajo este contexto, Chedraui publicó su folleto de cupones el cual se mantendrá vigente hasta el lunes 11 de mayo.

La cadena de supermercados tiene descuentos en categorías como productos del hogar, ropa, muebles, televisiones y electrodomésticos, además de maquillajes y alimentos.

La ventana comercial de Chedraui por el Día de las Madres busca incentivar la compra de regalos sin perder liquidez gracias a las ofertas y descuentos. A continuación te mostramos el listado completo de productos que son parte del folleto.

Chedraui registra estos productos dentro del folleto de descuentos y ofertas por el Día de las Madres

Procesador nutri blender Ninja

Freidora de aire Chefman

Licuadora Ninja

Smartphone Moto G17

Bolsas para dama

Playera para dama

Gorra unitalla para dama

Blusa para dama

Vestido para dama

Jeans para dama

Conjuntos para dama

Pijama para dama satín

Playeras deportivas para dama

Top y falda para dama

20% de bonificación en todas las ligas de resistencia y fuerza, artículos de yoga y mancuernas

Diversos celulares

Set de fragancias

Pads faciales evisage

Organizador de cosméticos Home Styles

Set organizador Home Styles

Vajilla Gibson

Termo para café Ekco

Utensilios de silicona Ekco

Juego de vasos glassia Glasgow

Juego de agua rey glassia

Sartén y cacerola Oster

Batería de coicina Ekco

Batería de acero Cinsa

Licuadoras Oster

Cafetera Oster

Sartén eléctrico Oster

Horno con freidora de aire Oster

Set barista Krups

Licuadora y sartenes Powermix T Fal

Freidora de aire Oster

Central de vapor T-fal

Microondas Oster y Whirlpool

Estufas con capelo Mabe

Estufa Koblenz

Refrigeradores Mabe, Oster, LG, RCA y Whirlpool

Lavadoras Koblenz, mabe, Whirlpool y LG

Aspiradora Koblenz

Sofacama y sillón mobel

Sala y antecomedor Divanno

Colchón Lord, Wendy y Serta

Planchas T Fal y Hamilton Beach

Ventiladora mAn

Gaketas unoirtadas

Pouches resellables Morama

Barras de chocolate

Malvaviscos

Galetas Marías Chedraui

Crema de avellana Brand

Servicio de servilletas

Media crema, Queso crema y producto lácteo con grasa marcas Brand

Jamón de pierna y salchichas Viena además de quesos El Pastor, La Leyenda y First Street

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Roku TUV JVC

Barrad de sonido TCL

Televisiones Sansui, TCL y Sharp

Estas son las promociones bancarias en Chedraui para el Día de las Madres

13 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA

12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes (American Express, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, NU, BanCoppel, BanBajío, Klar, Mercado Pago, BradesCard)

18 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex

Bonificación del 10% sobre el total de tus compras con tarjetas del Bienestar (Adultos mayores, Beca Universal Rita Cetina, Bienestar para niñas y niños)

Bonificación de $10 pesos por cada $200 en pagos con tarjetas de Vales Tokq, Ederred, UpSiVale, Broxel, Efectivale, Previvale, Inburvale e Inntec

Aprovecha esta oportunidad para consentir a mamá en su día especial celebrado como Día de las Madres con uno de estos productos en descuento en Chedraui.

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OB