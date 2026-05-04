El sistema bancario en México implementará modificaciones en los procedimientos para retirar dinero en efectivo, enfocadas exclusivamente en operaciones de alto monto. Instituciones como BBVA, Banamex, Santander y Banco Azteca comenzarán a aplicar estos cambios en todas sus sucursales a nivel nacional.

La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y no afectará a la mayoría de los usuarios, ya que está dirigida a movimientos considerados de alto riesgo.

¿Desde qué monto aplican los nuevos requisitos?

El cambio se activa a partir de un umbral específico: Retiros mayores a 140 mil pesos en efectivo. Por debajo de esa cantidad, las operaciones seguirán realizándose con normalidad, sin requisitos adicionales.

Este criterio busca evitar complicaciones en transacciones cotidianas, enfocándose únicamente en movimientos de gran volumen.

CANVA

¿Qué requisitos deberás cumplir?

Para retirar montos iguales o superiores a 140 mil pesos, los clientes deberán cumplir con ciertas condiciones que validen la operación. Entre los principales requisitos destacan:

Presentar identificación oficial vigente

Realizar el trámite directamente en sucursal

Cumplir con los lineamientos establecidos para montos altos

Considerar que también puede aplicar en depósitos elevados

Estas medidas buscan confirmar que quien realiza la operación es el titular legítimo de los recursos.

¿Por qué se implementa esta medida?

El ajuste responde a una estrategia para reforzar la seguridad dentro del sistema financiero.

Autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México han impulsado mecanismos para reducir riesgos asociados a fraude bancario, suplantación de identidad, robo de efectivo, coerción o presión al momento de retirar dinero.

El objetivo es proteger tanto a los usuarios como a las instituciones, garantizando que los fondos lleguen a quien corresponde.

La implementación de estos lineamientos refleja un cambio más amplio en el sistema bancario: el fortalecimiento de controles para proteger el patrimonio de los clientes. En un contexto donde los delitos financieros han evolucionado, las instituciones buscan anticiparse con medidas más estrictas.

Este cambio no busca complicar el acceso al dinero, sino hacerlo más seguro. Para la mayoría de los usuarios, todo seguirá igual. Pero para quienes manejan grandes sumas, la regla es clara: más control, más prevención y menos margen para errores. La pregunta no es si podrás retirar tu dinero, sino qué tan preparado estás para hacerlo bajo estas nuevas condiciones.

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