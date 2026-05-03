Mundial 2026: ¿Cuál será la derrama que dejará a Jalisco la Copa de futbol?

La cuenta regresiva para el evento deportivo más grande del planeta ha comenzado, y con ella, las proyecciones sobre el impacto financiero que tendrá en las ciudades anfitrionas. La Copa Mundial 2026 de la FIFA, que por primera vez se celebrará de manera conjunta en tres países de Norteamérica, representa una oportunidad para la República Mexicana.

En este contexto, las autoridades locales revelaron que el estado se prepara para recibir una inyección de capital considerable. La magnitud del evento no solo pondrá a la región en el centro de atención internacional, sino que también catalizará el desarrollo de diversos sectores productivos que ya se alistan para la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros.

La derrama económica que el Mundial 2026 dejará en Jalisco

De acuerdo con Juan José Frangie, coordinador del evento en Guadalajara y presidente municipal de Zapopan, el Mundial 2026 dejará una derrama económica que rondará los 20 mil millones de pesos en Jalisco.

A pesar de que las reservaciones en hoteles cayeron un 30% tras los hechos violentos derivados del abatimiento de “El Mencho” durante un operativo federal en Tapalpa, el funcionario indicó que actualmente la ocupación hotelera ronda entre el 75% y el 80% de su capacidad, lo que también ha elevado las tarifas.

Destacó que el Mundial 2026 traerá a Jalisco la creación de fuentes de trabajo. Las proyecciones oficiales indican que se generarán alrededor de 7 mil nuevos empleos en la región. Estas oportunidades laborales abarcarán distintos sectores, como los servicios de atención al cliente, seguridad, logística y hospitalidad.

Para garantizar el impacto positivo del Mundial 2026, los distintos niveles de gobierno están implementando estrategias de coordinación en materia de seguridad, movilidad y servicios públicos. Se han destinado recursos significativos para la modernización de vialidades clave, la optimización del transporte masivo y el embellecimiento de los espacios públicos que servirán como puntos de encuentro para los aficionados, como los tradicionales festivales para fans.

Así, con una derrama económica estimada en 20 mil millones de pesos, Jalisco se perfila para capitalizar al máximo su papel como sede mundialista.

¿Qué partidos del Mundial se jugarán en Guadalajara?

El Estadio Akron albergará cuatro partidos de la justa mundialista, correspondientes a la fase de grupos. Destaca el segundo partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur, programado para el jueves 18 de junio.

En esta sede también se disputará el partido entre la República de Corea y la República Checa, el jueves 11 de junio. A estos se suma el Colombia vs. la República Democrática del Congo, el 23 de junio, y el partido Uruguay contra España, el viernes 26 de junio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

