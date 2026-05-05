Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.73 %, después de que Estados Unidos afirmara que mantiene el acuerdo de alto el fuego con Irán a pesar de la vuelta de las hostilidades al estrecho de Ormuz.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 356 puntos, hasta los 49 mil 298; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.81 %, hasta las siete mil 259 unidades; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 1.03 %, hasta los 25 mil 326 enteros.

El mercado bursátil cerró con cierto optimismo, aunque sin grandes oscilaciones , después de que el secretario de Guerra de EU., Pete Hegseth, dijera este martes que la actual tregua con Irán se mantiene.

El jefe del Pentágono aseguró que los ataques iraníes, posteriores a la operación ordenada por Donald Trump para desbloquear el estrecho de Ormuz, no superan el "umbral" que supondría volver a las agresiones.

El mandatario, por su parte, no ha querido aclarar cuál es el límite y ha afirmado que Teherán sabe cuáles son los límites que no debe pasar.

Irán, por su parte, ha reconocido la autoría de un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

En el plano corporativo, la jornada ha estado marcada por la tecnológica Intel, que subió un 12.95 % al cierre.

Las acciones de la compañía se dispararon después de que Bloomberg informara que Apple está en conversaciones tanto con Intel como con Samsung para producir los procesadores principales para sus dispositivos en Estados Unidos.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó un 3.9 %, hasta 102.27 dólares el barril, mientras que el oro subió un 0.72 %, hasta los cuatro mil 566 dólares la onza y la plata restó un 0.26 %, hasta los 73.33 dólares la onza.

JM