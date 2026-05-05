Sindicato del Nacional Monte de Piedad rechazó nueva propuesta para acabar con la huelga

Ya ha pasado más de medio año desde que inició el conflicto entre el Sindicato del Nacional Monte de piedad, y todavía no se visualiza una resolución a la disputa.

Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzó una propuesta de conciliación, con la finalidad de llegar a un acuerdo y retomar las actividades en las sucursales. No obstante, esta fue rechazada por el sindicato.

Esta fue la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La STPS dio un comunicado el sábado 2 de mayo, en el que invitaba a las dos partes, el sindicato y el patronato, a llegar a un acuerdo democrático en favor de todos los involucrados. Asimismo, señaló que dicha propuesta se resolvería por medio de una votación, con una resolución a favor de la mayoría de votos.

El sindicato, por su parte, denegó nuevamente esta propuesta, rechazando el hecho de que la STPS sea la mediadora del conflicto, ya que previamente el patronato había planteado que las autoridades federales intercedieran ante la situación.

“El arbitraje no lo aceptamos. Aceptamos que se respeten las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y mañana mismo abrimos las 301 sucursales del Nacional Monte de Piedad. Que respeten las tres o cuatro cláusulas del contrato colectivo, que no tienen ningún valor para la institución para el tamaño de la huelga”, señaló el sindicato.

“Si fuera todo el contrato colectivo, voy de acuerdo; pero son derechos fundamentales los que deja de cumplir la administración del Nacional Monte de Piedad, y los trabajadores están muy ofendidos”, concluyó.

¿Por qué el Monte de piedad está en huelga?

La huelga de trabajadores del Nacional Monte de Piedad iniciada el pasado 1 de octubre del 2025, se ha extendido durante más de siete meses. Esta se debe a presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, además de la exigencia de un incremento de salario, buscando transparencia y el respeto a los derechos laborales.

De acuerdo con los trabajadores, la administración de la organización no ha cumplido con la asignación unilateral de plazas y ha violado las condiciones de antigüedad. Hasta ahora no ha habido avances en las negociaciones entre el patronato y el sindicato.

El paro ha provocado el cierre de cientos de sucursales a lo largo de todo el país, afectando a miles de clientes, quienes exigen la recuperación de sus prendas y pertenencias que se encuentran resguardadas dentro de los establecimientos.

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