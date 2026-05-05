El precio del dólar volvió a moverse este martes 5 de mayo y eso puede impactar desde compras en línea hasta viajes, importaciones o inversiones. El peso mexicano mostró una ligera pérdida frente a la moneda estadounidense, mientras los mercados siguen atentos al entorno internacional.

De acuerdo con la cotización de las divisas publicada por el medio financiero Bloomberg, el dólar estadounidense se ubicó la mañana de este martes en 17.53 pesos mexicanos por unidad, con una variación diaria de +0.07 pesos, equivalente a un avance de 0.41 por ciento.

Este comportamiento refleja una jornada en la que la moneda estadounidense recuperó terreno frente al peso, en medio de la cautela que domina a los mercados internacionales.

¿Cómo cotiza el dólar frente al peso mexicano hoy?

Los datos de mercado muestran que el tipo de cambio abrió la jornada en 17.44 pesos por dólar y posteriormente avanzó hasta tocar un máximo de 17.55 pesos.

Esto indica que, aunque hubo movimientos durante la sesión, el dólar ha variado poco en la cotización.

Según la gráfica intradía que reporta Bloomberg, el mercado mostró presión compradora sobre la divisa estadounidense, llevando al par dólar-peso mexicano hacia niveles superiores respecto a la apertura.

¿Por qué sube el dólar frente al peso hoy martes 5 de mayo?

Aunque Bloomberg no atribuye directamente el movimiento a un evento específico, los cambios del tipo de cambio suelen reaccionar a factores globales como la percepción de riesgo internacional.

Instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco de México (Banxico) y los mercados de deuda internacionales suelen influir en el comportamiento del peso.

Cuando existe incertidumbre en el entorno global como ocurre en la actualidad debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos, muchos inversionistas suelen buscar activos considerados más defensivos, como el dólar estadounidense, lo que puede presionar a monedas emergentes como el peso.

En este caso, el movimiento observado este 5 de mayo coincide con un entorno de cautela entre participantes del mercado.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 23 de abril de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.50 | 18.00

Banco Azteca | 16.10 | 18.19

BBVA Bancomer | 16.54 | 17.67

Banorte | 16.30 | 17.90

Banamex | 16.97 | 17.94

Scotiabank | 16.90 | 18.00

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del martes 5 de mayo de 2026 es de 17.5118 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las distintas horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

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