Wall Street cerró en verde este martes 14 de abril del 2026 y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.66 % mientras que los inversores esperan con optimismo una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y acogen positivamente los buenos resultados de la banca.

¿Cómo le fue a los indicadores de Wall Street hoy, martes 14 de abril del 2026?

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 317 puntos, hasta los 48 mil 535; el selectivo S&P 500 sumó un 1.18 %, hasta los seis mil 967 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1.96 %, hasta los 23 mil 639.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes en una entrevista con el New York Post que las conversaciones podrían reanudarse en los próximos dos días en Pakistán , mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que es "muy probable" que tengan lugar tras una llamada con el canciller pakistaní; sin embargo, Irán no lo ha confirmado todavía.

Una de las mejores subidas fue la del selectivo S&P 500, que está a menos de 40 puntos de recuperar su marca récord , alcanzada el pasado 28 de enero, cuando superó la barrera de los siete mil puntos por primera vez.

Nasdaq supera dudas sobre la IA y tiene asombrosa recuperación

El tecnológico Nasdaq continúa dando signos de recuperación tras el bache que atravesó a finales de marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio y las dudas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

En la sesión de hoy, el índice estuvo impulsado por algunas compañías del sector como Oracle, que creció un 4.76 % tras anunciar un acuerdo energético con Bloom Energy destinado a garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de inteligencia artificial. Por su parte, Palantir creció un 2.51 % y Nvidia ganó un 3.37 por ciento.

JM