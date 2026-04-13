Lunes, 13 de Abril 2026

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Dow Jones avanza en Wall Street por la esperanza de más negociaciones EU-Irán

La Bolsa de Nueva York registró ganancias en todos los indicadores a pesar de los roces entre Donald Trump y el papa León XIV  

Por: EFE

La Bolsa de Nueva York se mantuvo atenta a otra posible ronda de charlas entre Washington y Teherán. EFE/S. Yenesel

La Bolsa de Nueva York se mantuvo atenta a otra posible ronda de charlas entre Washington y Teherán. EFE/S. Yenesel

Wall Street cerró en verde este lunes 13 de abril del 2026, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.63 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la de este fin de semana.  

¿Cómo cerraron el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 hoy, 13 de abril del 2026?  

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 302 puntos, hasta los 48 mil 219 ; el selectivo S&P 500 ganaba un 1.02 %, hasta las seis mil 886 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1.23 %, hasta los 23 mil 183 enteros. 

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La Bolsa de Nueva York terminó la semana en verde a pesar de haber iniciado con pérdidas lastrado por la orden de Trump a la Armada estadounidense de bloquear el estrecho de Ormuz, tras no cerrar un acuerdo con Teherán en la primera ronda de negociaciones en Islamabad.  

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, fue bloqueado por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero que desató la guerra en la región.  

Tras declarar Trump que Irán les había contactado, se reavivaron las esperanzas de un posible acuerdo. "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa", declaró el mandatario a la prensa, aunque no avanzó si ha aceptado o no.  

¿Qué precio alcanzó el barril de petróleo WTI este lunes? 

 La noticia moderó también el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) hasta los 99.08 dólares después de dispararse con la entrada en vigor del bloqueo de Ormuz.  

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Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 2.51 dólares al cierre del lunes.  

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 0.45 %, hasta los cuatro mil 765 dólares la onza; y la plata perdía un 1.07 %, hasta los 75.66 dólares la onza.  

JM 

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