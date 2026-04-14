Hoy martes 14 de abril de 2026, el dólar estadounidense amaneció con una cotización de 17.22 a 17.31 pesos mexicanos por unidad, lo que representa una apreciación de la moneda local frente a la jornada anterior y un respiro para la economía mexicana en medio de la incertidumbre global.

El valor del peso mexicano frente al dólar

De acuerdo con los datos reportados por Bloomberg, el tipo de cambio interbancario inició sus operaciones mostrando una caída del billete verde de aproximadamente 0.3%. Esto responde directamente a los rápidos movimientos financieros internacionales y a la cautela de los inversionistas.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio oficial para solventar obligaciones en 17.3470 pesos.

El impacto de la incertidumbre global en tu bolsillo

La pregunta que todos los mexicanos se hacen es: ¿qué está moviendo realmente al dólar estadounidense hoy? La respuesta se encuentra a miles de kilómetros de distancia, en un contexto de alta tensión geopolítica.

Las recientes fricciones diplomáticas y militares en Medio Oriente han generado un clima de extrema cautela en los mercados globales. Ante el miedo, muchos capitales buscan refugio, alterando el flujo normal de las divisas y provocando fluctuaciones constantes.

Tipo de cambio del dólar a peso 14 de abril de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Banco Azteca | 16.30 | 17.94

Banorte | 16.15 | 17.65

Scotiabank | 16.75 | 17.90

BBVA | 16.45 | 17.58

Afirme | 16.40 | 17.90

Banamex | 16.79 | 17.90

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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