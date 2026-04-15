Buró de Crédito 2026: estas deudas podrían eliminarse en mayo

Abril llegó hace unos días y, casi sin darnos cuenta, este está en la mitad de su camino y terminará en cuestión de semanas, ¿qué significa? Que se viene mayo. Si estás esperando ese momento para poner en orden tus finanzas o dejar atrás deudas pendientes con el Buró de Crédito este 2026, hay información que puede jugar a tu favor.

Si estás registrado en el Buró de Crédito, es importante que sepas que algunos adeudos pueden desaparecer automáticamente, siempre y cuando cumplan con ciertos plazos establecidos. En esta nota te contamos los detalles.

¿Qué deudas se eliminan del Buró de Crédito en mayo de 2026?

De acuerdo con las reglas vigentes, los registros negativos no son permanentes. Se eliminan dependiendo del monto (medido en Unidades de Inversión (UDIS)) y el tiempo transcurrido:

Deudas menores a 25 UDIS

Equivalen a 211 pesos, se borran después de 1 año

Equivalen a 211 pesos, se borran después de 1 año Deudas entre 25 y 500 UDIS

Equivalen a 4 mil 411.23 pesos, desaparecen en 2 años

Equivalen a 4 mil 411.23 pesos, desaparecen en 2 años Deudas entre 500 y mil UDIS

Equivalen a 8 mil 823.24, se eliminan tras 4 años

Equivalen a 8 mil 823.24, se eliminan tras 4 años Deudas mayores a mil UDIS

Pueden permanecer hasta 6 años, siempre que no exista proceso legal o fraude

Esto significa que si tu deuda cumple con estos plazos durante 2026, podrías ver cambios positivos en tu historial, pero ojo, solo a partir de mayo.

Estar en el Buró de Crédito no es algo negativo por sí mismo. Esta entidad no decide si te aprueban o no un préstamo; simplemente registra tu comportamiento financiero, ya sea bueno o malo.

¿Cómo mejorar tu historial crediticio en mayo de 2026?

Aunque no puedes “salir” del Buró, sí puedes mejorar tu perfil financiero con algunas de las siguientes acciones:

Pagar las deudas atrasadas, empezando por las más antiguas

Negociar con bancos o financieras para obtener descuentos o planes de pago

Evitar pagar solo el mínimo, ya que incrementa los intereses

Mantenerse al corriente con los créditos y servicios actuales

Revisar el historial y reportar errores directamente en la plataforma oficial (deben responder en un plazo aproximado de 29 días hábiles)

Ahora, hablemos de la “quita”; una opción para reducir deudas, misma que implica pagar menos del monto total. Si bien puede ayudarte a salir del problema más rápido, tiene consecuencias, tales como:

El historial se marca con clave negativa

Disminuye el score crediticio

Dificulta que otorguen nuevos créditos en el futuro

Mayo de 2026 puede representar una oportunidad para mejorar tu situación financiera si tus deudas ya cumplen con los plazos para eliminarse. Sin embargo, más allá de esperar, lo más recomendable es tener pleno control de las finanzas, en el mejor de los casos, y construir un historial "saludable".

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AO

