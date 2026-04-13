SAT confirma cuántas transferencias puedes recibir sin declarar en abril 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibe reportes mensuales de las autoridades bancarias cuando alguna transferencia de una cuenta a otra resulta sospechosa. En abril de 2026 se aplicarán las nuevas normativas que impactarán tanto a las transferencias electrónicas (SPEI) como a los depósitos en efectivo.

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Cabe mencionar que en las transferencias bancarias no hay un máximo legal o una cantidad específica que obligue a pagar impuestos de forma inmediata; sin embargo, hay otro aspecto que se debe tomar en consideración al momento de recibir transferencias.

¿Qué es el MTU y cómo afecta a las transferencias bancarias?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite que tú mismo puedes definir en tu banca digital para evitar bloqueos de seguridad.

El SAT no define un límite para transferencias; sin embargo, cuando un usuario recibe 15 mil pesos en efectivo, los bancos están obligados a informarlo al SAT.

¿Qué ingresos se deben declarar ante el SAT este 2026?

Algo importante para tomar en cuenta este 2026 son las transferencias de una cantidad excesiva, por ejemplo, los donativos, préstamos o premios que superen los 600 mil pesos en un año, ya sean de forma individual o en conjunto.

¿Qué conceptos se deben evitar en las transferencias?

Para evitar que el SAT revise tus ingresos, es importante evitar el uso de ciertos conceptos de transferencia; estos son algunos ejemplos:

“Donativo”

“regalo”

En pocas palabras, que no haya un sustento legal atrás.

Recuerda, en este abril 2026, tomar en cuenta todos estos criterios del SAT y conservar siempre los comprobantes digitales en caso de necesitarlos, que te permitirá declarar tus impuestos con tranquilidad.

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