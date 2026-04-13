México pierde arbitraje internacional y deberá pagar 270 millones de dólares a Oro Negro

El Gobierno de México deberá indemnizar con 270 millones de dólares a un grupo de inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro , tras el fallo de una Corte de Canadá que revirtió la determinación emitida por un panel arbitral en 2024.

Corte canadiense revierte fallo previo

En agosto de 2024, el Tribunal Arbitral constituido bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) resolvió no tener jurisdicción para atender las reclamaciones de los demandantes e incluso les ordenó pagar 400 mil dólares a favor de México por gastos de arbitraje.

Sin embargo, Oro Negro apeló la decisión y fue la Corte canadiense la que revirtió el fallo, ordenando al Estado mexicano pagar los 270 millones de dólares a los socios de la perforadora, en una resolución definitiva e inapelable.

Conflicto de interés, clave en la resolución

El órgano de apelación admitió la demanda que el panel arbitral había desechado, argumentando que uno de los árbitros, el chileno Andrés Jana, no reveló un posible conflicto de interés en el caso, según reportes de Global Arbitration Review.

Los inversionistas sostuvieron que en 2015 Pemex presionó a la empresa para aceptar una reducción en las tarifas de arrendamiento de cinco plataformas petroleras, además de suspender contratos vigentes.

También denunciaron que en 2017 la petrolera mexicana dio por terminados los contratos de manera ilegal, y acusaron que estas decisiones ocurrieron tras negarse a sobornar a funcionarios, mientras se favorecía a empresas competidoras.

El caso, también conocido como Alicia Grace, involucra a 27 inversionistas, entre ellos Ampex Retirement Master Trust, Apple Oaks Partners, Brentwood Associates, Grupo Cambria y Axis Oil Services.

México acumula fallos adversos en tribunales internacionales

Este representa el segundo revés para México en menos de una semana. Días antes, la Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito de Columbia falló a favor de Lion Mexico Consolidated, condenando al país a pagar 47 millones de dólares por incumplir con la protección de inversiones.

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