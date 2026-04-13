Profeco: Estas son las calcetas deportivas que debes usar y por qué

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado un exhaustivo estudio de calidad enfocado en una de las prendas más subestimadas por los atletas y aficionados al ejercicio: las calcetas deportivas.

Este análisis, dado a conocer en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumidor, evaluó detalladamente 56 modelos correspondientes a 29 marcas diferentes para determinar cuáles ofrecen el mejor rendimiento y cumplen con la normativa.

El objetivo principal de esta evaluación fue orientar a los compradores para que no gasten su dinero en prendas que se deforman prematuramente, retienen humedad o causan incomodidad durante las rutinas de entrenamiento.

¿Por qué es vital usar las mejores calcetas deportivas?

Aunque a menudo pasan desapercibidas, las calcetas deportivas son una barrera protectora fundamental entre la piel del pie y el calzado durante cualquier actividad física, soportando gran parte de la carga corporal.

El uso de un modelo inadecuado puede derivar en problemas severos como rozaduras, exceso de sudoración, mala circulación e incluso la formación de dolorosas ampollas que limitan el rendimiento deportivo.

Por ello, la Profeco enfatiza que la elección no debe basarse únicamente en el diseño estético o el precio, sino en las características técnicas que cada disciplina deportiva exige para proteger la anatomía del usuario.

Clasificación y tipos de calcetas evaluadas por Profeco

El estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor clasificó las prendas en tres categorías principales según su longitud y diseño: tines (invisibles), cortas (al tobillo) y largas (media caña).

Las calcetas tipo "tin", de las cuales se analizaron 34 modelos, son altamente recomendadas para actividades de baja intensidad, uso diario o caminatas ligeras, ya que ofrecen frescura pero menor protección contra impactos.

Por su parte, las calcetas cortas, que cubren por encima del tobillo, resultan ideales para entrenamientos de gimnasio o carreras ligeras, brindando un soporte medio que estabiliza la articulación sin generar un exceso de calor.

Finalmente, las calcetas largas o de media caña ofrecen un soporte adicional y una protección amplia, siendo la opción perfecta para deportes de alto impacto o de contacto como el básquetbol, el fútbol o el levantamiento de pesas.

Las mejores marcas de calcetas deportivas según el estudio

Tras someter los productos a rigurosas pruebas de resistencia, elasticidad, absorción de humedad y solidez del color, la dependencia gubernamental determinó cuáles son las opciones más destacadas del mercado actual.

En la categoría de calcetas largas, marcas reconocidas como Champion, Hanes y Tessa obtuvieron la calificación de "Excelente", demostrando una durabilidad superior frente al desgaste continuo y las lavadas constantes.

Para las calcetas de tipo corto, los modelos de Shaq, Simply Basic y Wilson lideraron la lista de recomendaciones, garantizando un ajuste anatómico perfecto y una transpirabilidad óptima para el usuario.

En cuanto a los tines, destacaron positivamente marcas como Nike, Puma y Under Armour, las cuales cumplieron cabalmente con la información comercial y demostraron una excelente resistencia a la formación de pelusa.

Recomendaciones finales para el consumidor inteligente

En conclusión, la Profeco sugiere revisar detenidamente la etiqueta del producto, priorizar materiales que permitan una adecuada transpiración y buscar un ajuste anatómico perfecto para asegurar una experiencia deportiva cómoda y segura.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

MF