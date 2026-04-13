Profeco: Estas son las calcetas deportivas que debes usar y por qué

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado un exhaustivo estudio de calidad enfocado en una de las prendas más subestimadas por los atletas y aficionados al ejercicio: las calcetas deportivas.Este análisis, dado a conocer en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumidor, evaluó detalladamente 56 modelos correspondientes a 29 marcas diferentes para determinar cuáles ofrecen el mejor rendimiento y cumplen con la normativa.El objetivo principal de esta evaluación fue orientar a los compradores para que no gasten su dinero en prendas que se deforman prematuramente, retienen humedad o causan incomodidad durante las rutinas de entrenamiento.Aunque a menudo pasan desapercibidas, las calcetas deportivas son una barrera protectora fundamental entre la piel del pie y el calzado durante cualquier actividad física, soportando gran parte de la carga corporal.El uso de un modelo inadecuado puede derivar en problemas severos como rozaduras, exceso de sudoración, mala circulación e incluso la formación de dolorosas ampollas que limitan el rendimiento deportivo.Por ello, la Profeco enfatiza que la elección no debe basarse únicamente en el diseño estético o el precio, sino en las características técnicas que cada disciplina deportiva exige para proteger la anatomía del usuario.El estudio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor clasificó las prendas en tres categorías principales según su longitud y diseño: tines (invisibles), cortas (al tobillo) y largas (media caña).Las calcetas tipo "tin", de las cuales se analizaron 34 modelos, son altamente recomendadas para actividades de baja intensidad, uso diario o caminatas ligeras, ya que ofrecen frescura pero menor protección contra impactos.Por su parte, las calcetas cortas, que cubren por encima del tobillo, resultan ideales para entrenamientos de gimnasio o carreras ligeras, brindando un soporte medio que estabiliza la articulación sin generar un exceso de calor.Finalmente, las calcetas largas o de media caña ofrecen un soporte adicional y una protección amplia, siendo la opción perfecta para deportes de alto impacto o de contacto como el básquetbol, el fútbol o el levantamiento de pesas.Tras someter los productos a rigurosas pruebas de resistencia, elasticidad, absorción de humedad y solidez del color, la dependencia gubernamental determinó cuáles son las opciones más destacadas del mercado actual.En la categoría de calcetas largas, marcas reconocidas como Champion, Hanes y Tessa obtuvieron la calificación de "Excelente", demostrando una durabilidad superior frente al desgaste continuo y las lavadas constantes.Para las calcetas de tipo corto, los modelos de Shaq, Simply Basic y Wilson lideraron la lista de recomendaciones, garantizando un ajuste anatómico perfecto y una transpirabilidad óptima para el usuario.En cuanto a los tines, destacaron positivamente marcas como Nike, Puma y Under Armour, las cuales cumplieron cabalmente con la información comercial y demostraron una excelente resistencia a la formación de pelusa.En conclusión, la Profeco sugiere revisar detenidamente la etiqueta del producto, priorizar materiales que permitan una adecuada transpiración y buscar un ajuste anatómico perfecto para asegurar una experiencia deportiva cómoda y segura.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.MF