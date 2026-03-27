Wall Street ligó su quinta semana consecutiva de pérdidas, su racha negativa más larga en casi cuatro años, en medio de incertidumbre en la bolsa y una situación económica llena de caos que contribuyó a impulsar el dólar sobre el peso mexicano en la jornada cambiaria de este viernes 27 de marzo del 2026.

En la jornada de hoy, el S&P 500 bajó 1.7% y cerró su peor semana desde que comenzó la guerra con Irán. El promedio industrial Dow Jones perdió 793 puntos, o 1.7%, y se ubica más de 10% debajo del récord máximo que estableció el mes pasado, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 2.1 por ciento.

Las pérdidas rompieron el patrón de Wall Street esta semana, en la que el mercado bursátil de Estados Unidos osciló entre ganancias y pérdidas cada día, a medida que subían y bajaban las esperanzas de un posible fin de la guerra.

¿Qué influyó para que las acciones de Wall Street cayeran hoy, viernes 27 de marzo del 2026?

Momentos después de que el mercado bursátil de Estados Unidos terminara de operar el jueves, el presidente Donald Trump ofreció más potencial para el optimismo. Extendió hasta el 6 de abril un plazo autoimpuesto para "aniquilar" las plantas de energía de Irán si no permite plenamente que los buques petroleros salgan del golfo Pérsico hacia mar abierto a través del estrecho de Ormuz.

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Los precios del petróleo se moderaron inmediatamente después, en una señal de esperanza de que cierta normalidad pueda regresar al estrecho. Fue similar al alivio que recorrió los mercados el lunes, cuando los precios del petróleo cayeron 10% después de que Trump anunciara la primera prórroga a su plazo para despejar el estrecho de Ormuz.

Pero el petróleo reanudó su escalada el viernes. Pese al anuncio más reciente de Trump, los combates continuaban en Oriente Medio. Irán no dio señales de dar marcha atrás, e Israel amenazó con "escalar y ampliar" sus ataques contra Irán.

JM

