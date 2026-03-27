PS5 y PS5 Pro subirán de precio a partir de esta fecha

¡Malas noticias para los gamers! Sony confirmó que aumentará los precios de sus consolas PlayStation 5 en todo el mundo, el segundo aumento de costos en un año y que está directamente relacionado con la subida de los costos en los chips de memoria, componentes clave para estas populares consolas: ¿qué es lo que se sabe al respecto?

¿Por qué Sony va a subirle el precio a sus consolas PlayStation 5?

Si planeas comprarte una PS5 y PS5 Pro este 2026, entonces prepárate porque seguramente necesitarás desembolsar más dinero del que tenías proyectado: si bien en México todavía no se sabe cuánto costarán, sí está confirmado que el alza en Estados Unidos será de 100 dólares (unos mil 800 pesos al tipo de cambio actual).

Sobre las causas que llevaron a Sony a tomar esta decisión, la empresa detalló que los fabricantes de memorias comenzaron a dar prioridad a los chips para centros de datos, cuyos costos aumentan a un ritmo acelerado debido a la escasez.

"Teniendo en cuenta las presiones persistentes que pesan sobre la economía mundial, decidimos aumentar los precios de la PS5, la PS5 Pro y del PlayStation Portal en el mundo a partir del 2 de abril (…) estamos conscientes de que los cambios de precio tienen un impacto en el bolsillo de los jugadores", reconoció la empresa en un comunicado.

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¿Cuánto costaran las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos a partir del 2 de abril?

Sony también adelantó su lista de precios para Estados Unidos, un indicador que resulta importante porque así podríamos darnos una idea de lo que una PS5 podría costar en México, esta es la lista completa:

PS5 estándar: 649.99 dólares

649.99 dólares Digital Edition: 599.99 dólares

599.99 dólares PS5 Pro: 899.99 dólares

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Lanzada en 2020, la PlayStation 5 es una de las consolas más populares del mercado con más de 92 millones de unidades vendidas; sin embargo, las ventas han bajado en los últimos años y esto sólo recrudece la situación en Sony, empresa que se colocó entre las principales tendencias de búsqueda por este inesperado ajuste de precios.

JM

