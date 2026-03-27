El dólar estadounidense se convirtió en una importante tendencia de búsqueda en México debido a que a lo largo de la jornada cambiaria de este viernes 27 de marzo del 2026 el billete verde tuvo una tendencia alcista que golpeó sobre todo al peso y a la rupia india, ¿pero qué factores impulsaron a la divisa y qué tiene que ver el Banco de México (Banxico) en todo esto? Entérate.

¿Por qué el dólar alcanzó su nivel más alto respecto al peso mexicano desde diciembre del 2025?

Como te comentamos en EL INFORMADOR, el tipo de cambio alcanzó los 18.14 pesos por dólar en la jornada de este viernes, lo que dejó al peso mexicano como la segunda divisa con el peor desempeño durante la jornada, y esto se debe a dos razones muy poderosas: el conflicto en Medio Oriente y una decisión del Banco de México sobre las tasas de interés que preocupó a todos.

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Analistas de Monex confirmaron este viernes que la guerra en el Medio Oriente con los ojos puestos sobre todo en el estrecho de Ormuz fueron un factor importante que impulsó al dólar estadounidense sobre el peso; de acuerdo con el analista Felipe Mendoza, los mercados globales trabajan con "nerviosismo extremo" debido a las tensiones entre Donald Trump -que no deja de lanzar advertencias- y Teherán, que se niega a abrir Ormuz.

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DECISIÓN DE BANXICO SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS

Ayer jueves 26 de marzo del 2026, el Banco de México anunció un recorte de 25 puntos base a las tasas de interés; con esta decisión, la tasa de referencia llegó a 6.75%, algo que restó atractivo a la inversión de pesos mexicanos de acuerdo con la a directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.75% con efectos a partir del 27 de marzo de 2026. Consulta el comunicado en: https://t.co/JKJnzGfjcB pic.twitter.com/YOZMlV9lCm— Banco de México (@Banxico) March 26, 2026

En general, el mercado bursátil cerró con números rojos esta última semana de marzo previo a las celebraciones por la Semana Santa; mientras tanto, Irán y Estados Unidos continúan intercambiando señalamientos en medio de una gran expectativa que escaló al terreno económico.

JM

