Wall Street cierra en rojo en medio de incertidumbre por Irán; petróleo se dispara

Las acciones de Wall Street cayeron con fuerza el jueves 26 de marzo del 2026 y los precios del petróleo subieron mientras la duda volvió a apoderarse del mercado bursátil luego de una efímera esperanza sobre un posible fin de la guerra con Irán.

¿Cómo cerraron el Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq HOY, jueves 26 de marzo del 2026?

El S&P 500 bajó 1.7% este jueves y se encamina a una quinta semana consecutiva de pérdidas. Eso se remonta a antes de que comenzara la guerra con Irán, y sería su racha de pérdidas más larga de este tipo en casi cuatro años.

El promedio industrial Dow Jones bajó 469 puntos, o 1%, y el compuesto Nasdaq se hundió 2.4% para caer más de 10% por debajo de su máximo histórico establecido a principios de este año. Es una caída tan pronunciada que los inversionistas profesionales tienen un nombre para ella: una "corrección".

Los mercados bursátiles también se desplomaron en gran parte de Asia y Europa. Son los últimos bandazos de los mercados financieros en una semana que comenzó con grandes esperanzas después de que el presidente Donald Trump dijo que se habían llevado a cabo conversaciones productivas sobre poner fin a la guerra. Pero Irán negó que estuvieran en marcha conversaciones directas y luego desestimó una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos que fue entregada a través de Pakistán.

¿Cuál fue la cotización del petróleo HOY, 26 de marzo del 2026?

El jueves, los combates continuaron, y miles de soldados estadounidenses más se acercaron a la región. Irán, mientras tanto, endureció su control sobre el crucial Estrecho de Ormuz. Al parecer Irán está cobrando como un peaje para que los petroleros pasen por la estrecha vía fluvial, por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El precio de un barril de crudo Brent subió 4.8% para cerrar en 101.89 dólares. Eso es más que aproximadamente 70 dólares antes de que comenzara la guerra. El crudo estadounidense de referencia subió 4.6 % a 94.48 dólares por barril.

El alza en los precios del petróleo empeoró las preocupaciones sobre la inflación y envió los rendimientos de los bonos del Tesoro al alza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó a 4.42% desde 4.33% a última hora del miércoles y desde apenas 3.97% antes de que comenzara la guerra. Es un salto significativo para el mercado de bonos, y ya elevado las tasas hipotecarias y otros tipos de préstamos para hogares y empresas.

