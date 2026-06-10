El peso mexicano cerró la jornada con una nueva apreciación frente al dólar estadounidense , impulsado por la reacción de los mercados a los más recientes indicadores económicos publicados en Estados Unidos. La divisa nacional logró avanzar luego de que los inversionistas ajustaran sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, generando una menor demanda por el dólar.

Al término de las operaciones cambiarias, el tipo de cambio se ubicó en 17.41 pesos por dólar, mostrando una ligera mejora respecto a la sesión previa , cuando la moneda estadounidense había concluido en 17.46 pesos. Este movimiento reflejó una renovada confianza de los participantes del mercado hacia activos de economías emergentes como México.

Inflación en Estados Unidos presiona al dólar

Uno de los factores que influyó en el comportamiento del mercado fue la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos. Aunque los precios al consumidor mostraron un incremento anual mayor al registrado previamente, algunos componentes clave del reporte presentaron señales de moderación que fueron bien recibidas por los inversionistas.

Particularmente, la inflación subyacente —que excluye elementos volátiles como energía y alimentos— mostró un crecimiento mensual menor al esperado por los analistas. Este resultado fortaleció la percepción de que las presiones inflacionarias podrían estar perdiendo intensidad gradualmente, reduciendo la necesidad de nuevas alzas agresivas en las tasas de interés estadounidenses.

Como consecuencia, el dólar perdió parte de su fortaleza frente a diversas monedas internacionales, incluido el peso mexicano.

El índice dólar registra debilidad

La menor demanda por la divisa estadounidense también se reflejó en el comportamiento del índice DXY, indicador que mide el desempeño del dólar frente a una cesta de monedas internacionales. Durante la jornada, dicho índice descendió hasta niveles cercanos a los 99.7 puntos, reflejando una postura más cautelosa de los inversionistas respecto al futuro de la economía estadounidense y de la política monetaria de la Reserva Federal.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mostraron movimientos limitados, con la referencia a 10 años manteniéndose relativamente estable, lo que contribuyó a reducir la volatilidad en los mercados financieros.

Expectativas sobre las tasas de interés

Los operadores continúan atentos a las señales provenientes de la Reserva Federal. De acuerdo con las estimaciones del mercado de futuros, las probabilidades de un nuevo incremento en las tasas de interés estadounidenses disminuyeron ligeramente respecto a la sesión anterior.

Esta reducción en las expectativas de endurecimiento monetario favoreció a monedas como el peso mexicano, que ha mantenido un desempeño sólido durante gran parte del año.

Balance del comportamiento cambiario

Aunque el dólar acumula una ligera ganancia semanal, en la comparación anual continúa mostrando una depreciación importante frente al peso. Además, la volatilidad del tipo de cambio permanece relativamente controlada, lo que indica un mercado con movimientos moderados pese a la incertidumbre económica internacional.

De mantenerse las expectativas actuales sobre la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos, el peso podría continuar encontrando respaldo en el corto plazo, consolidándose como una de las monedas emergentes con mejor desempeño frente al dólar durante los últimos meses.

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