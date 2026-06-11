El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ve en México una oportunidad para atraer inversión y fortalecer cadenas de suministro seguras en medio de un contexto global desafiante, afirmó su presidente, Ilan Goldfajn, quien destacó sectores como semiconductores, inteligencia artificial y economía circular.

“Vemos que la región y México en particular está más resiliente, más estable”, sostuvo Goldfajn, al responder sobre las perspectivas del país ante las tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales de Estados Unidos y la expectativa por la relocalización de empresas.

El presidente del BID señaló que América Latina ha logrado absorber una serie de choques recientes, como la pandemia y las guerras, sin enfrentar crisis de alta inflación o falta de divisas como en el pasado.

Aun así, matizó que el crecimiento de la región “todavía no llega al nivel que buscan los países”, por lo que distintos gobiernos han impulsado programas para elevar la inversión y la productividad.

En el caso de México, Goldfajn mencionó el Plan México, el plan de infraestructura y el sector energético como áreas en las que el organismo busca apoyar al país.

CT