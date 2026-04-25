A pocos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la afluencia de turistas nacionales y extranjeros está llegando a su punto máximo. Por ello, la Profeco ha reforzado estratégicamente la vigilancia en las terminales aéreas del país, instalando módulos de atención para proteger a los consumidores ante cualquier abuso por parte de las aerolíneas.

¿Qué hacer si tu vuelo se retrasa por horas?

La Ley de Aviación Civil es muy clara y estricta respecto a las demoras que son directamente atribuibles a empresas comerciales como Aeroméxico, Volaris o Viva Aerobus. Si el retraso de tu viaje es mayor a una hora pero menor a cuatro, tienes derechos inmediatos que nadie te puede negar .

En este escenario específico, la aerolínea tiene la obligación ineludible de ofrecerte alimentos, bebidas y descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino . Es fundamental entender que esto no es un favor de la empresa, sino una exigencia legal que deben cumplir directamente en el área de abordaje o en sus mostradores.

Si la tediosa espera supera las dos horas, pero sigue siendo menor a cuatro, la compensación a tu favor aumenta significativamente. El descuento que te ofrezcan para futuros viajes no puede ser menor al 7.5% del precio total que pagaste por tu boleto , un dato que muchos pasajeros desconocen por completo.

Cancelaciones: Elige la mejor opción para tu bolsillo

Cuando el retraso excede la barrera de las cuatro horas o el vuelo se cancela definitivamente , el poder de decisión pasa totalmente a tus manos. En este punto crítico, la ley te otorga tres opciones principales para exigir tu justa compensación y evitar que tu inversión se pierda .

Como primera alternativa, puedes pedir el reembolso total o parcial de tu boleto, sumado a una indemnización mínima del 25% del costo . Otra excelente opción es exigir transporte en el primer vuelo disponible, garantizando que la aerolínea cubra tus alimentos y hospedaje sin cobrarte un solo peso extra .

La tercera vía disponible es reprogramar tu viaje para una fecha posterior que se ajuste a tus nuevas necesidades . En este caso particular, también te corresponde recibir una compensación económica que, por ley, no debe ser menor al 25% del valor del boleto original que adquiriste .

Tips rápidos para reclamar tu dinero sin estrés

Exige pagos a tiempo: Las aerolíneas tienen 10 días naturales para indemnizaciones económicas, pero los alimentos y el hospedaje deben cubrirse al instante en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara o cualquier terminal.

Revisa tus notificaciones: Las empresas están obligadas a avisarte de cualquier cambio de itinerario con al menos 24 horas de anticipación mediante llamadas, correos o mensajes de texto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Profeco

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