A pocos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, la afluencia de turistas nacionales y extranjeros está llegando a su punto máximo. Por ello, la Profeco ha reforzado estratégicamente la vigilancia en las terminales aéreas del país, instalando módulos de atención para proteger a los consumidores ante cualquier abuso por parte de las aerolíneas.La Ley de Aviación Civil es muy clara y estricta respecto a las demoras que son directamente atribuibles a empresas comerciales como Aeroméxico, Volaris o Viva Aerobus. Si el retraso de tu viaje es mayor a una hora pero menor a cuatro, tienes derechos inmediatos que nadie te puede negar.En este escenario específico, la aerolínea tiene la obligación ineludible de ofrecerte alimentos, bebidas y descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino. Es fundamental entender que esto no es un favor de la empresa, sino una exigencia legal que deben cumplir directamente en el área de abordaje o en sus mostradores.Si la tediosa espera supera las dos horas, pero sigue siendo menor a cuatro, la compensación a tu favor aumenta significativamente. El descuento que te ofrezcan para futuros viajes no puede ser menor al 7.5% del precio total que pagaste por tu boleto, un dato que muchos pasajeros desconocen por completo.Cuando el retraso excede la barrera de las cuatro horas o el vuelo se cancela definitivamente, el poder de decisión pasa totalmente a tus manos. En este punto crítico, la ley te otorga tres opciones principales para exigir tu justa compensación y evitar que tu inversión se pierda.Como primera alternativa, puedes pedir el reembolso total o parcial de tu boleto, sumado a una indemnización mínima del 25% del costo. Otra excelente opción es exigir transporte en el primer vuelo disponible, garantizando que la aerolínea cubra tus alimentos y hospedaje sin cobrarte un solo peso extra.La tercera vía disponible es reprogramar tu viaje para una fecha posterior que se ajuste a tus nuevas necesidades. En este caso particular, también te corresponde recibir una compensación económica que, por ley, no debe ser menor al 25% del valor del boleto original que adquiriste.Exige pagos a tiempo: Las aerolíneas tienen 10 días naturales para indemnizaciones económicas, pero los alimentos y el hospedaje deben cubrirse al instante en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara o cualquier terminal.Revisa tus notificaciones: Las empresas están obligadas a avisarte de cualquier cambio de itinerario con al menos 24 horas de anticipación mediante llamadas, correos o mensajes de texto.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Profeco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA