¿Cuánto me toca de aguinaldo en 2026? Conoce el pago exacto por ley

El pago del aguinaldo es, sin duda, el momento financiero más esperado por millones de mexicanos. Tras meses de esfuerzo continuo, esta prestación representa un alivio para la economía de las familias.

Sin embargo, con tanta desinformación circulando en redes sociales, es importante conocer tus derechos con base en fuentes oficiales para evitar confusiones.

Para este 2026, las reglas del juego se mantienen firmes. Si eres un trabajador formal, tienes garantizada esta prestación, pero debes saber cuánto te toca realmente para que nadie te tome por sorpresa y puedas organizar tus gastos decembrinos.

¿Qué dice la ley sobre el monto exacto para 2026?

A pesar de los fuertes rumores, la realidad legal es una sola. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece claramente en su artículo 87 que el aguinaldo mínimo obligatorio es de 15 días de salario por un año laborado.

Muchos trabajadores se preguntan constantemente qué ocurrió con la famosa propuesta del aguinaldo doble, la cual buscaba incrementar este beneficio a 30 días de salario para el sector privado. Hasta este momento, en 2026, dicha reforma sigue pausada en el Congreso de la Unión sin que haya más información sobre si algún día volverá a discutirse.

Por lo tanto, tu empleador está obligado a pagarte, como mínimo, la quincena completa de tu sueldo base. Algunas empresas ofrecen prestaciones superiores por contrato colectivo, pero el piso legal sigue siendo de 15 días inamovibles para todos.

¿Quiénes lo reciben y cuándo es la fecha límite?

Esta prestación no es un regalo de buena voluntad, es un derecho irrenunciable que nació en 1970. Le corresponde a todos los trabajadores que tengan una relación laboral subordinada. Esto incluye a empleados de base, de confianza, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales e incluso comisionistas.

El reloj corre y la ley es sumamente estricta con los tiempos de entrega. El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre de cada año. No hay prórrogas ni excusas válidas; los patrones no pueden alegar bajas ventas o problemas económicos de la empresa para retrasar el depósito.

Además, aunque un empleado haya comenzado a trabajar antes de la fecha límite o renuncie antes de diciembre, también tiene derecho a recibir la parte proporcional al tiempo laborado.

¿Cómo calcular tu pago y qué hacer si no te depositan?

Calcular tu aguinaldo es un proceso matemático muy sencillo. Primero, debes dividir tu sueldo mensual neto entre 30 para obtener tu salario diario. Luego, multiplica esa cantidad por 15.

Si trabajaste menos de un año, divide esos 15 días entre 365 y multiplica el resultado por los días que sí laboraste. El monto final es lo que verás reflejado en tu cuenta bancaria.

Si llega el 20 de diciembre y tu patrón no ha cumplido con su obligación, no estás solo. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la autoridad máxima encargada de protegerte.

Puedes acudir a ellos para recibir asesoría legal totalmente gratuita y, de ser necesario, interponer una queja formal. Las multas para las empresas que incumplen son severas, y el trabajador tiene hasta un año de plazo para reclamar este pago ante los tribunales laborales.

Conocer la información oficial te empodera frente a cualquier abuso. Revisa tus recibos de nómina, haz tus cálculos con anticipación y prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo durante todo este 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Aguinaldo INAPAM: fecha límite del pago con el programa de Vinculación Productiva

OF