ESTE es el auto más vendido en México en la historia, pero que ya fue descontinuado

Hay autos que trascienden su función y terminan convirtiéndose en símbolos de un país. No solo han estado presentes en calles y carreteras, también han acompañado generaciones y dejado huella en la historia. En México, pocos modelos lograron eso como un vehículo que fue familiar, taxi, patrulla y, al mismo tiempo, un fenómeno de ventas sin precedentes.

Aunque ya salió de producción, sigue siendo imposible no reconocerlo. Su imagen no se borra gracias a ese diseño inconfundible de líneas rectas, formas compactas y apariencia sencilla que durante décadas dominó el paisaje urbano. Un auto modesto, sí, pero con una presencia que terminó volviéndose icónica.

Se trata del Tsuru, el emblemático modelo de Nissan que no solo marcó una época, sino que se consolidó como el automóvil más vendido en la historia de México, un título que explica por qué para muchos sigue siendo mucho más que un coche.

¿Cuál es el origen del Tsuru?

El Tsuru, que significa "grulla" en japonés, se lanzó a la venta a mediados de la década de los 80 en México, y en aquel entonces era uno de los competidores directos de marcas como Volkswagen.

Este auto compacto destacó de inmediato en nuestro país gracias a su diseño simple y al bajo costo de mantenimiento, pues incluso sus refacciones eran fáciles de conseguir y económicas.

Precisamente, gracias a dicho auto, Nissan ganó presencia en el sector automotriz y bastaron un par de años para que el Tsuru se convirtiera en un auto cotizado. Ya en la década de los 90, el fabricante japonés lanzó versiones más equipadas, sin perder su enfoque principal: la accesibilidad.

Posteriormente, Nissan comenzó a importar una serie de modelos a Estados Unidos llamados Tsuru Sentra, que estaban equipados con vidrios eléctricos y aire acondicionado. A pesar de esos atributos que eran innovadores para la época, este auto siguió manteniendo un precio atractivo.

¿Por qué descontinuaron el Tsuru en México?

Aunque el Tsuru era el vehículo preferido de las familias mexicanas, la llegada de otros autos modernos evidenció sus carencias, principalmente en el rubro de seguridad, por ejemplo, la falta de bolsas de aire, control de estabilidad y una estructura reforzada ante colisiones.

Sin embargo, incluir dichos sistemas de seguridad implicaba subir su precio. Así, tras más de 30 años de ser el "auto económico" y el más vendido, la marca decidió descontinuarlo en el año 2017.

Otro dato curioso es que la última versión del Tsuru fue nombrada "Buen Camino"; se fabricó en la planta de Civac, en el estado de Morelos, y contaba con emblemas conmemorativos y acabados en azul orión, distinguiéndolo de toda las gamas en su historia.

¿Cuántos coches Tsuru se vendieron en México?

El Tsuru se convirtió en el modelo más popular en México, superando las 2.4 millones de unidades vendidas desde el inicio de su comercialización en 1984, hasta que lo descontinuaron en 2017.

Por eso, este auto ha dejado una huella imborrable en la historia automotriz y, aunque no podemos disfrutar de versiones nuevas, aún es posible encontrar vestigios de su impacto en las calles del país.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF