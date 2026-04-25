Cuando un cajero automático retiene una tarjeta, la situación puede resultar frustrante para el usuario, especialmente porque muchas personas desconocen que existe un procedimiento para resolverlo de manera rápida y eficiente.

En lugar de esperar varios días para recuperarla o acudir a una sucursal bancaria, algunos cajeros cuentan con una opción que agiliza el proceso: un botón o enlace en la pantalla que permite notificar inmediatamente al banco y activar el protocolo de recuperación.

Es importante entender que los cajeros automáticos cuentan con medidas de seguridad para proteger tanto a los usuarios como a las entidades bancarias. Cuando detectan una tarjeta retenida, ya sea por un error del sistema o por una posible manipulación, suelen bloquearla como precaución para evitar su uso indebido o robo.

En la mayoría de los casos, después de que una tarjeta es retenida, el cajero muestra un mensaje con diversas opciones, entre ellas, la posibilidad de reportar el incidente al banco. Este botón no siempre es visible de inmediato, ya que su ubicación puede variar según el banco y la red de cajeros utilizada.

Si el usuario presiona este botón, el sistema del cajero notifica automáticamente al banco sobre el problema, lo que facilita el desbloqueo de la tarjeta. Dependiendo de la situación, el banco puede liberarla de forma remota o enviarla a la sucursal más cercana para su recuperación.

¿Qué hacer si el cajero no ofrece una opción para reportar la tarjeta retenida?

Si el cajero no muestra una opción para notificar la retención de la tarjeta o si el proceso no puede completarse en el momento, la mejor alternativa es comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente del banco.

Actúa con rapidez, ya que la retención de una tarjeta no siempre es un fallo técnico; en algunos casos, puede estar relacionada con intentos de fraude, como la presencia de dispositivos de clonación, también llamados ‘skimmers’.

Si un cajero retiene tu tarjeta, revisa si en la pantalla aparece la opción de reportarlo de inmediato.

Si no es posible hacerlo desde el cajero, contacta con el banco lo antes posible para evitar retrasos en la recuperación de tu tarjeta.

Evita solicitar recibos en los cajeros, ya que pueden contener información financiera que podría ser utilizada por delincuentes.

Asegúrate de que el cajero automático que utilizas está en un lugar seguro y bien iluminado.

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AO

