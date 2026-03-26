Volaris y Viva Aerobus se fusionan: ¿qué significa para vuelos, rutas y pasajeros el grupo Más Vuelos?

Accionistas de Volaris aprobaron la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus sin votos en contra; con esta decisión, ambas aerolíneas se fusionarán para crear el grupo Más Vuelos: entérate de todo a continuación.

¿Qué se sabe de la fusión de Volaris y Viva Aerobús?

De acuerdo con lo reportado por medios nacionales, ayer miércoles 25 de marzo del 2025 se celebró una asamblea general extraordinaria de accionistas donde se alcanzó un quórum de 93.7%, con 91.8% del capital social de la compañía.

La aprobación de esta resolución por parte de los accionistas de Volaris representa un hito importante en la transacción propuesta con Viva para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente para expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional.

Volaris seguirá trabajando para concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes, indicó la aerolínea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En diciembre, Volaris y Viva Aerobús anunciaron su intención de formar un solo grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora; ahora se sabe que esta sociedad en conjunto llevará el nombre de grupo Más Vuelos.

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Ambas aerolíneas aseguran que el objetivo de crear un holding; es decir, una empresa matriz que las controle mediante la propiedad de sus acciones, pero dejando operar a cada una independientemente, tiene como objetivo aumentar los viajes aéreos a precios bajos, colocar capital para crecer y tener eficientes sus costos.

¿Habrá cambios para los pasajeros, vuelos y precios con el grupo Más Vuelos?

El acuerdo entre ambas firmas dejó claro que el modelo contempla que Volaris y Viva Aerobus seguirán operando por separado; debido a esto, no desaparecerán las marcas actuales, cada aerolínea mantendrá sus vuelos y operaciones con venta de boletos independiente y, al menos de forma inmediata, no se fusionarán rutas ni servicios.

Hasta el momento las tarifas de vuelo se mantienen sin cambios y las rutas actuales en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica tampoco tendrán modificaciones.

JM

