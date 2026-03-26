Los mercados financieros mantienen la mirada fija en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México, donde el mensaje de su Junta de Gobierno y las previsiones de inflación hacia el cierre del año serán clave para definir el rumbo económico.

En paralelo, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar , en un contexto donde los inversionistas optan por activos refugio. Este comportamiento responde, en parte, a la incertidumbre geopolítica derivada de las recientes declaraciones de Donald Trump hacia Irán, así como al estancamiento en los diálogos de paz.

¿En cuánto cerró el dólar?

Al cierre de la última sesión, el dólar se ubicó en 17,92 pesos en promedio, lo que representó un avance de 0,86% respecto a los 17,77 pesos del día anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En perspectiva semanal, la divisa estadounidense acumula un alza de 1,04%, aunque en la comparación anual todavía refleja una caída de 8,14%.

El fortalecimiento del dólar también se ve respaldado por el repunte del índice DXY, que alcanzó los 99,93 puntos, su nivel más alto en tres días, tras el vencimiento del plazo de cinco días para un posible ataque de Estados Unidos contra infraestructura energética iraní.

A la par, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense muestran incrementos en casi toda su curva, anticipando presiones inflacionarias. En medio de la tercera semana de tensiones, la volatilidad cambiaria se intensifica y crece la demanda por activos seguros, mientras continúan las negociaciones entre las naciones involucradas.

El tipo de cambio suma ya dos jornadas consecutivas al alza y presenta niveles de volatilidad superiores al promedio anual de 8,78%, lo que confirma un entorno de mayor incertidumbre en los mercados.

Tensión EU–Irán eleva volatilidad y amenaza suministro de petróleo

La volatilidad actual en los mercados responde a la cuarta semana de conflicto directo entre Washington y Teherán.

La incertidumbre se centra en el vencimiento del plazo fijado por el presidente Donald Trump, quien había amenazado con atacar la infraestructura energética iraní si no se garantizaba la libre navegación en el Estrecho de Ormuz.

Aunque se ordenó una pausa táctica de cinco días para facilitar diálogos, la falta de un acuerdo de paz definitivo ha reactivado el temor a una escalada militar que afecte el suministro global de crudo.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

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