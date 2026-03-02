La aerolínea Volaris anunció una inversión de 18 millones de dólares para la construcción de una nueva base de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, proyecto que fortalecerá su presencia operativa en la terminal aérea.

El presidente ejecutivo y director general de la compañía, Enrique Beltranena, informó que esta infraestructura permitirá generar alrededor de 352 nuevos empleos, los cuales calificó como posiciones de desarrollo.

“Son empleos que nosotros denominamos de desarrollo. Es un gran voto de apoyo también al talento local. Tenemos que trabajar con las universidades, tenemos que trabajar con las escuelas para que tengamos profesionales altamente capacitados, una inversión enorme en innovación y aprovechar la vocación de servicio con la que contamos en el estado”, expresó.

El directivo subrayó que este tipo de instalaciones no sólo amplían la capacidad técnica de la empresa, sino que también atraen empleos especializados. “La maravilla de las bases de mantenimiento es que le permiten atraer empleos sofisticados, no es simplemente una maquila sencilla, es una maquila sofisticada”, añadió.

La nueva base se ubicará en un terreno de más de 150 mil metros cuadrados. En una primera etapa se construirán 40 mil metros cuadrados, además de plataformas para albergar aeronaves en mantenimiento y aquellas que realizan pernocta en la terminal tapatía.

Las obras iniciarán el próximo 1 de marzo y se prevé que concluyan el siguiente año. Actualmente, Volaris ya opera el hangar que perteneció a Mexicana de Aviación; sin embargo, con esta inversión contará con instalaciones más amplias y modernas.

Beltranena explicó que la compañía tendrá una plataforma de mantenimiento en línea, relevante por la pernocta de los 38 aviones que operan en Guadalajara.

Como parte del impulso al sector, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tlajomulco anunciaron la construcción de una Universidad Aeronáutica, con el objetivo de formar mano de obra calificada que atienda la demanda de esta y otras aerolíneas.

El convenio de inversión fue firmado por el director del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta, y contó con la presencia del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, como testigo.

“Volaris aquí no sólo opera vuelos, aquí estamos para construir capacidades, desarrollar talento y consolidarnos en una visión de largo plazo, que es lo que verdaderamente significa hacer aviación en los estados”, concluyó el presidente de la aerolínea.

