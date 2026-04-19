SAT: revela el límite de transferencias que puedes recibir en abril 2026 sin declarar

Recibir depósitos, usar tarjetas o mover dinero entre cuentas puede detonar alertas fiscales en 2026. Si tus ingresos declarados no coinciden con lo que gastas o recibes, el SAT podría pedir explicaciones. Conocer las reglas hoy puede evitar problemas mañana.

Transferencias SPEI y efectivo

Una de las dudas más comunes entre contribuyentes en México es cuánto dinero pueden recibir en su cuenta bancaria sin llamar la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La respuesta depende del tipo de movimiento. No es lo mismo una transferencia electrónica vía SPEI que un depósito en efectivo. Para 2026, ambos mecanismos siguen criterios distintos y entender esa diferencia puede ayudarte a ordenar tus finanzas.

En el caso de las transferencias bancarias, no existe un monto máximo legal que genere impuestos automáticos o una sanción inmediata . Al tratarse de operaciones rastreables entre cuentas bancarias, el SAT puede revisar el origen del dinero, pero no aplica un tope fijo solo por recibirlo, pero el dinero debe tener una procedencia lícita y estar debidamente respaldado.

El límite real está en el efectivo

Donde sí existe una obligación específica es en los depósitos en efectivo. La normativa vigente establece que los bancos deben reportar a la autoridad cuando un cliente recibe más de 15 mil pesos en efectivo acumulados durante un mes. Esto significa que no importa si fueron muchos depósitos pequeños: si al final del periodo superan esa cantidad, el banco informará al fisco.

Instituciones como BBVA México, Banamex, Banco Azteca y otras entidades financieras están obligadas a cumplir con ese reporte. Es importante aclarar algo clave: ser reportado no significa ser multado automáticamente. El reporte solo permite al SAT verificar si existe congruencia entre tus movimientos y tus ingresos declarados.

CANVA

¿Cuándo se enciende la alerta del SAT?

El verdadero problema aparece cuando existe una discrepancia fiscal. Esto ocurre cuando una persona reporta ingresos bajos, pero sus cuentas muestran depósitos, compras o gastos mucho mayores. En esos casos, el SAT puede solicitar aclaraciones y documentación que justifique el origen del dinero.

Si no existen pruebas como contratos, facturas, recibos o estados de cuenta, podrían venir revisiones más profundas, cobros de impuestos omitidos o auditorías.

Movimientos mayores a 600 mil pesos también importan

Otro punto relevante para 2026 son ciertos ingresos extraordinarios.

Si recibes donativos, préstamos, premios o apoyos familiares que superen en conjunto o de forma individual los 600 mil pesos al año, debes informarlo en tu declaración anual.

Incluso si el dinero proviene de familiares directos y está exento de impuestos, no reportarlo podría complicar la exención y generar créditos fiscales innecesarios.

Cinco movimientos que podrían provocar revisión

Depósitos mayores a tus ingresos declarados: Si declaras ingresos modestos, pero en tu cuenta entran cantidades mucho más altas, el sistema automatizado del SAT puede detectar la inconsistencia.

Si declaras ingresos modestos, pero en tu cuenta entran cantidades mucho más altas, el sistema automatizado del SAT puede detectar la inconsistencia. Uso elevado de tarjetas de crédito: Muchos creen que pagar con tarjeta no deja rastro fiscal. Sin embargo, si tus pagos mensuales en tarjetas superan lo que oficialmente ganas, puede interpretarse como ingreso no declarado.

Muchos creen que pagar con tarjeta no deja rastro fiscal. Sin embargo, si tus pagos mensuales en tarjetas superan lo que oficialmente ganas, puede interpretarse como ingreso no declarado. Compra de autos, casas o bienes costosos: Adquirir un vehículo nuevo, una propiedad o hacer inversiones grandes deja registro digital. Si no coincide con tus ingresos reportados, podría llamar la atención.

Adquirir un vehículo nuevo, una propiedad o hacer inversiones grandes deja registro digital. Si no coincide con tus ingresos reportados, podría llamar la atención. Depósitos en efectivo frecuentes: Aunque usar efectivo es común, hacer depósitos constantes y elevados sin justificación es una señal de riesgo fiscal para la autoridad.

Aunque usar efectivo es común, hacer depósitos constantes y elevados sin justificación es una señal de riesgo fiscal para la autoridad. Estilo de vida superior a lo declarado: Viajes frecuentes, compras de lujo o gastos elevados también pueden cruzarse con información fiscal y bancaria para detectar discrepancias.

El concepto de transferencia también cuenta

Especialistas recomiendan evitar conceptos ambiguos al hacer transferencias.

Palabras como “regalo”, “donativo” o “apoyo” podrían generar dudas si no existe un sustento documental detrás. Lo ideal es usar descripciones claras y reales como:

Pago de renta

Nómina

Reembolso

Préstamo personal

Pago de servicios

Además, conservar comprobantes digitales puede ayudarte a responder cualquier aclaración futura.

El SAT no audita por recibir una sola transferencia alta ni por mover dinero entre cuentas propias sin contexto. Lo que analiza es la coherencia entre lo que ganas, lo que gastas y lo que entra a tus cuentas.

En 2026, más que el monto aislado, lo que importa es la historia financiera que cuentan tus movimientos. Mantener orden documental y transparencia puede marcar la diferencia entre una operación normal y una revisión incómoda.

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