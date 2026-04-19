El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el pronóstico de crecimiento para México para este 2026 y el siguiente año, considerando un escenario base conservador. En la actualización de Expectativas Mundiales Económicas (WEO), el organismo internacional espera que la economía mexicana avance 1.6 por ciento .

Lo anterior significa un aumento de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el WEO de enero , cuando esperaba un crecimiento de 1.5 por ciento. Para el 2027, la nueva estimación es de 2.2 % desde el 2.1 % que tenía en el reporte anterior de inicios de año.

Detalles de la actualización del pronóstico para la economía mexicana

EL FMI explicó que en México se espera menor crecimiento que en 2025; sin embargo, debido a la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los obstáculos derivados de las tensiones comerciales, se prevé una leve recuperación .

El nuevo pronóstico, sin considerar un panorama mundial más grave, es más optimista. El Banco Mundial mantiene la misma estimación de 1.3 % para este año y un recorte a 1.7 % para el 2027 desde el 1.8 % que tenía antes.

Lee también: INE resuelve denuncia interpuesta por Salinas Pliego contra Morena por spot en donde aparece

Son buenas y malas noticias

México será una de las economías cuyo crecimiento estará por debajo de las expectativas mundiales con 3.1 % y del promedio para América Latina y el Caribe con 2.3 por ciento, según el FMI.

En el documento titulado "La economía mundial se pone a prueba una vez más", se presenta el panorama general de las perspectivas económicas mundiales y las previsiones de referencia.

Se pone de manifiesto que el conflicto en Medio Oriente representa una importante contrapresión debido a su impacto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras .

Por esa razón, en esta edición del WEO de abril 2026, el FMI incluyó tres escenarios en sus pronósticos para la economía mundial.

Así, en el pronóstico de referencia, se proyecta un crecimiento global del 3.1 % en 2026 y del 3.2 % en 2027, más lento que su ritmo reciente de aproximadamente el 3.4 % en 2024-25.

El pronóstico para 2026 para la economía global representa una revisión a la baja en 0.2 puntos porcentuales y el de 2027 permanece sin cambios.

Se espera que la inflación general global aumente al 4.4 % en 2026 y disminuya al 3.7 % en 2027, lo que supone un ajuste al alza para ambos años .

Con información de EFE y SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF