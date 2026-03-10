Martes, 10 de Marzo 2026

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 12 de marzo

Recuerda que puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda

Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duran por varios días.

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 12 de marzo de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Sandía roja por kilo a $12.50 pesos
  • Piña miel por kilo a $20 pesos
  • Charola de Uva verde a %$78 pesos
  • Mango ataulfo y mango paraíso a $40 pesos
  • 8 piezas de bollo de papa a $20 pesos
  • Pastel de 3 leches individual a $35 pesos
  • Manzana red Delicious por kilo a $35 pesos

Carnes y  proteínas

  • Mojarra de tilapaia por kilo a $30 pesos
  • Filete basa blanco medio kilo a $39 pesos
  • Bariita de surimi medio kilo a $59 pesos
  • Tentáculo de calamar por medio kilo a $84 pesos
  • Pierna con muslo corte americano a $34 pesos el kilo
  • Pechuga corte americano a $43 pesos el medio kilo
  • Pechuga de pollo fresca a 79 pesos
  • Milanesa de pechuga fresa a $84 pesos el medio kilo
  • Chuleta de cerdo  $153 el medio kilo

Otros

  • Chimex jamón clásico a granel a $38 pesos el cuarto
  • Salchicha de pavo Frankfort a $40 pesos
  • Queso La Villita Oaxaca de 200 gr a $52 pesos
  • Salchichas de pavo varias marcas a $45 pesos
  • Queso Gouda a granel $61 pesos el cuarto

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

