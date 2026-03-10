Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 12 de marzo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera se despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha, sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 12 de marzo de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Sandía roja por kilo a $12.50 pesos

Piña miel por kilo a $20 pesos

Charola de Uva verde a %$78 pesos

Mango ataulfo y mango paraíso a $40 pesos

8 piezas de bollo de papa a $20 pesos

Pastel de 3 leches individual a $35 pesos

Manzana red Delicious por kilo a $35 pesos

Carnes y proteínas

Mojarra de tilapaia por kilo a $30 pesos

Filete basa blanco medio kilo a $39 pesos

Bariita de surimi medio kilo a $59 pesos

Tentáculo de calamar por medio kilo a $84 pesos

Pierna con muslo corte americano a $34 pesos el kilo

Pechuga corte americano a $43 pesos el medio kilo

Pechuga de pollo fresca a 79 pesos

Milanesa de pechuga fresa a $84 pesos el medio kilo

Chuleta de cerdo $153 el medio kilo

Otros

Chimex jamón clásico a granel a $38 pesos el cuarto

Salchicha de pavo Frankfort a $40 pesos

Queso La Villita Oaxaca de 200 gr a $52 pesos

Salchichas de pavo varias marcas a $45 pesos

Queso Gouda a granel $61 pesos el cuarto

Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

