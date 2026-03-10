Ofertas Farmacia Guadalajara: 2x1 en salud y belleza hoy 10 de marzo

Este martes 10 de marzo en Farmacia Guadalajara podrás encontrar grandes ofertas y descuentos en belleza y salud que ayudarán a tu bolsillo. Encuentra 2x1 en tintes para el cabello Koleston, así como en jabones Grisi, entre otras ofertas de productos.

A continuación te decimos la lista de productos y sus costos de las ofertas y descuentos de hoy en Farmacia Guadalajara.

2x1 y ofertas en salud y belleza hoy en Farmacia Guadalajara

Shampoo Pantene Pro-V Restauración 2 en 1, 700 mililitros, de 135.20 a 94.50 pesos

Shampoo Pantene Pro-V Restauración, 700 ml, de 135.20 a 94.50 pesos

Shampoo Pantene Pro-V Bambú, 750 ml, de 135.20 a 94.50 pesos

Shampoo Pantene Pro-V Bambú, 200 ml, de 49.80 a 34.50 pesos

Shampoo Pantene Pro-V Control Caída, 200 ml, de 46.10 a 32.00 pesos

Jabón Neutro Grisi Hipoalergénico, 150 gramos, 2 por 39.50

Jabón Avena Grisi Equilibrante, 125 g, 2 por 39.50

Jabón Líquido Corporal Grisi Neutro Hipoalergénico, 450 mililitros, de 76.90 a 69.00 pesos

Jabón Leche de Burra Grisi Hidratante, 125 g, 2 por 39.50 pesos

Protectores Diarios Always Largos 3X Protección, 50 piezas, de 55.30 a 41 pesos.

Toallas femeninas Always Suave Nocturna, 30 piezas, de 71 a 53 pesos.

Toallas Femeninas Always Nocturna Extra Largas Seda-Sec, 30 piezas, de 70.7 a 53 pesos.

Toallas Femeninas Always Nocturna Seca Extra Largas, 22 piezas, de 75.33 a 56 pesos.

Recuerda que el máximo de productos es dos por cliente o agotar existencia. Los descuentos mencionados anteriormente tienen vigencia del 1 al 14 de marzo. Para consultar su disponibilidad sujeta a existencia en sucursales, ingresa a: www.farmaciasguadalajara.com.

