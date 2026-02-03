Esta es la primera semana del segundo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate por kilo a $28.80 pesos

Manzana Golden Delicious por bolsa a $37.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $19.80 pesos

Kiwi por kilo a $72.80 pesos

Charola de blueberries en $39.80 pesos

Mandarina por kilo a $39.80 pesos

Charola de fresas en $44.80 pesos

Pepino verde por kilo a $18.80 pesos

Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $29.80 pesos

Apio por kilo a $29.80 pesos

Chile poblano por kilo a $54.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $199 pesos

Pulpa trocitos espaldilla de cerdo por kilo a $129 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90 pesos

Fajita de pollo por kilo a $99 pesos

Milanesa de cerdo fresca por kilo a $114 pesos

Filete de pechuga de pollo Bachoco por kilo a $186.90 pesos

Steak gourmet atún aleta amarilla por kilo a $349 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB