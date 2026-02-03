Martes, 03 de Febrero 2026

Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el cuarto Martes y Miércoles del Campo en Soriana de enero

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la primera semana del segundo mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Aguacate por kilo a $28.80 pesos
  • Manzana Golden Delicious por bolsa a $37.80 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $19.80 pesos
  • Kiwi por kilo a $72.80 pesos
  • Charola de blueberries en $39.80 pesos
  • Mandarina por kilo a $39.80 pesos
  • Charola de fresas en $44.80 pesos
  • Pepino verde por kilo a $18.80 pesos
  • Chile jalapeño cuaresmeño por kilo a $29.80 pesos
  • Apio por kilo a $29.80 pesos
  • Chile poblano por kilo a $54.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $199 pesos
  • Pulpa trocitos espaldilla de cerdo por kilo a $129 pesos
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $156.90 pesos
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90 pesos
  • Fajita de pollo por kilo a $99 pesos
  • Milanesa de cerdo fresca por kilo a $114 pesos
  • Filete de pechuga de pollo Bachoco por kilo a $186.90 pesos
  • Steak gourmet atún aleta amarilla por kilo a $349 pesos
  • Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

