Restaurantes en México exigen a FIFA perdonar multas por transmitir el Mundial

Para la Copa Mundial de 2026, la FIFA estableció un esquema especial de derechos de transmisión para negocios. Esto significa que los establecimientos comerciales que deseen exhibir los encuentros de fútbol con el fin de atraer clientes deberán adquirir una licencia de exhibición pública, cuyo costo oscila entre tres mil y 25 mil pesos. Por lo tanto, los negocios que transmitan los partidos sin contar con esta autorización podrían ser sancionados con multas de hasta 29 millones de pesos.

Mientras tanto, la industria restaurantera mexicana percibe el Mundial como una oportunidad no solo para incrementar sus ingresos y fortalecer su actividad económica, sino también para compensar las pérdidas acumuladas por factores como bloqueos, movilizaciones sociales, el bajo dinamismo económico y el impacto que dejó la pandemia.

Empresarios descontentos

Ante este panorama, empresarios como Pedro Cotto consideran que las autoridades y los titulares de los derechos de transmisión deberían permitir que los establecimientos difundan los partidos sin imponer sanciones económicas.

“Todos estamos a la expectativa. Hay negocios que apenas sobreviven para su renta, su nómina. Entonces, ellos tienen que ser, sobre todo aquí la FIFA, tiene que ser consciente de cuánto estamos sufriendo, de que no es adrede, que necesitamos hacerlo para mantener las cortinas y las puertas abiertas, de que es necesario, que tenga un poco de comprensión y que no sea lo que todo mundo está comentando de que el mundial de fútbol se ha vuelto un negocio para gente adinerada, que un mundial sea para acercar”.

"En este caso los negocios ya contratamos alguna aplicación, algún paquete con algún servicio que ya pagó, ¿no? Ya pagó una licencia y pues nosotros contratamos. Nosotros lo estamos haciendo bien, solo que sean conscientes de que hay gente que en verdad está pasando por momentos difíciles y el mundial es más bien una oportunidad para recuperar algo de estos años que han sido difíciles", comentó en una entrevista.

Por el contrario, para prevenir las multas millonarias, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) pide a sus agremiados pagar los derechos de transmisión del Mundial de Fútbol, y cumplir con lo que la FIFA y las autoridades solicitan.

Restauranteros esperan 29% más ventas

Precisamente por los eventos y los partidos que se realizarán del 11 de junio al 19 de julio en torno al Mundial, los restauranteros están esperando un aumento de 29% en sus ventas, respecto al mismo lapso de un año antes. En derrama económica, el Mundial dejará aproximadamente tres mil millones de dólares, donde la gastronomía va a acaparar entre 500 y 627 millones de dólares, calculó el director de Sal e Brasa.

“Es importante vencer todo este reto que venimos arrastrando desde inicios de este año, ha sido muy complicado, la verdad; hemos enfrentado el incremento de salario mínimo, en nuestro caso importamos 60% de nuestras proteínas y están encarecidas por la situación del gusano barrenador”.

"Traemos producto de calidad de Estados Unidos, pero ahora la importación es más costosa ante esta problemática; hemos pasado por años difíciles como la pandemia y este auge que podremos observar en negocios por el Mundial no es para hacernos más ricos, sino para recuperar algo o mucho de lo que se ha perdido", dijo.

Dialogo entre IP y gobierno, clave para que México crezca

El empresario originario de Veracruz destacó que desde sus inicios ha trabajado para abrir el diálogo con autoridades y representantes de los gobiernos en donde opera. Explicó que ese es el camino para crecer como país.

"Trabajamos con la Secretaría de Economía, representada por Marcelo Ebrard, y la Comisión de Normatividad, representada por Genoveva Solano, y la presidencia de la Comisión de Economía, que lleva el senador Emmanuel Reyes Carmona. Por eso y nuestro trabajo destacado hemos recibido en abril el distintivo "Hecho en México".

KR