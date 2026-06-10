El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un comunicado oficial este miércoles 10 de junio del 2026 dirigido a todos los contribuyentes del país para aclarar el esquema de operación de sus oficinas.

Ante las especulaciones de cierres temporales o reducción de jornadas por la inauguración de la justa de la FIFA, la autoridad fiscalizadora confirmó de manera contundente que mantendrá sus servicios habituales.

La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC) trabajarán al 100% de su capacidad instalada . La prioridad del órgano gubernamental radica en garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar sus trámites sin alteraciones logísticas derivadas del futbol.

El anuncio busca dar certeza legal y operativa a las miles de personas físicas y morales que agendaron citas con semanas de anticipación. De este modo, los contribuyentes que requieran realizar actualizaciones en su situación fiscal no sufrirán retrasos ni cancelaciones imprevistas por causas de eventos masivos externos.

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Horarios y sedes confirmadas: ninguna oficina baja la cortina

La continuidad del servicio abarca a todas las oficinas físicas distribuidas a lo largo del territorio nacional, incluyendo los módulos de atención en Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, las sedes mundialistas. Los horarios de atención al público en las ventanillas físicas se mantendrán de forma ordinaria, operando de las 8:30 a las 16:00 horas.

Esta medida administrativa aplica de igual forma para las sedes ubicadas en las ciudades que albergan los estadios oficiales del torneo, como las delegaciones del área metropolitana de Guadalajara y Monterrey. El personal administrativo y los asesores fiscales cumplirán sus jornadas completas para desahogar las solicitudes de la ciudadanía.

Las autoridades hacendarias recalcan que las citas programadas para las fechas de los partidos de la fase de grupos y eventos inaugurales conservan su validez jurídica total. El SAT exhorta a los usuarios a acudir con puntualidad a las sucursales asignadas, ya que los sistemas de recepción de documentos operarán bajo los protocolos de eficiencia diarios.

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Canales digitales activos: alternativas para evitar traslados en la ciudad

Con el fin de mitigar los problemas de movilidad urbana y los cortes viales que afectarán los alrededores de los recintos deportivos, el SAT recuerda a la población el uso de sus plataformas digitales avanzadas. Estas herramientas en la nube permiten solventar trámites esenciales sin la necesidad de salir de casa o presentarse en ventanillas de forma física.

A través del portal web oficial de la institución y la aplicación móvil SAT ID, los contribuyentes pueden tramitar o renovar de forma remota su Firma Electrónica (e.firma) en caso de pérdida de vigencia menor a un año. Asimismo, el sistema automatizado facilita la generación de la contraseña de acceso y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal de manera inmediata.

La optimización de los servicios remotos busca balancear la carga de usuarios presenciales en las oficinas físicas , ofreciendo opciones ágiles para aquellos ciudadanos que deseen evitar los cuellos de botella automovilísticos previsibles en las principales avenidas de las sedes mundialistas mexicanas durante las jornadas del torneo.

Tips para tus trámites del SAT en días mundialistas

Respeta la puntualidad de tu cita: Acude con al menos 10 o 15 minutos de anticipación al módulo del SAT seleccionado. El sistema no otorgará prórrogas de tiempo si te retrasas debido a las complicaciones del tráfico de la urbe.

Planea tus rutas viales con tiempo: Revisa los mapas de cierres de circulación locales antes de salir de tu hogar o lugar de trabajo, especialmente si tu cita coincide con las horas previas a las actividades de inauguración o partidos.

Revisa los mapas de cierres de circulación locales antes de salir de tu hogar o lugar de trabajo, especialmente si tu cita coincide con las horas previas a las actividades de inauguración o partidos. Verifica tus documentos en casa: Lleva contigo toda la documentación requerida para tu trámite en original y copia, asegurando que tu identificación oficial del INE o pasaporte vigente se encuentren en perfecto estado físico.

Lleva contigo toda la documentación requerida para tu trámite en original y copia, asegurando que tu identificación oficial del o vigente se encuentren en perfecto estado físico. Utiliza el aplicativo SAT ID primero: Antes de buscar una cita presencial, comprueba si el sistema web te permite resolver tu trámite en línea. Procesos como la descarga de constancias o declaraciones anuales se ejecutan al 100% en internet.

Antes de buscar una cita presencial, comprueba si el sistema web te permite resolver tu trámite en línea. Procesos como la descarga de constancias o declaraciones anuales se ejecutan al 100% en internet. Conserva tus comprobantes digitales: Al concluir tu trámite en ventanilla o en línea, resguarda los archivos XML y formatos PDF del acuse de recibo en un dispositivo de almacenamiento seguro para futuras validaciones fiscales.

JM