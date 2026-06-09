Martes, 09 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy, 9 de junio

Conoce los descuentos en alimentos que este día tiene la cadena de supermercados, que también ha comenzado los festejos del Día del Padre

Por: G. Solano

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y

Las ofertas son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea, que tiene las modalidades de entrega a domicilio y "pickup". EFE/Archivo


En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

La tienda también tiene ofertas en pantallas y una selección de productos para celebrar el Día del Padre.

Además, en comprar mínimas de 5,000.00 pesos, pagadas con tarjetas Banamex la tienda ofrece 9 meses sin intereses y 10% de ahorro adicional con el código WBCYBER9J.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

  • Cebolla blanca en malla: 16.00 pesos por kilo.
  • Chile serrano: 59.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados

  • Arrachera de res Marketside marinada, 600 gramos: 199.00 pesos.
  • Arrachera de res marinada Marketside choice, 600 gramos: 238.00
  • Barritas de pescado empanizadas Marketside, 500 gramos: 62.00 pesos.
  • Filete de basa oriental blanco: 86.00 pesos por kilo.
  • Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo natural, 1kg, congelado: 234.00 pesos.
  • Carne de res congelada para hamburguesa Marketside, 8 piezas: 90.00 pesos.
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne, 8 piezas de 90 gramos cada una: 98.00 pesos.
  • Cubitos de atún Dolores aleta amarilla, 200 gramos: 59.00 pesos.
  • Medallones de atún Dolores Premium, 4 piezas: 229.00 pesos.
  • Medallones de atún Marketside, 680 gramos: 219.00 pesos.
     

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones