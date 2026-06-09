Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy, 9 de junio



En su Martes de Frescura, Walmart ofrece descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, con una política de doble garantía: si el producto no satisface al cliente, basta con comunicarse con atención al cliente para obtener un cambio o la devolución del dinero.

Las ofertas son válidas en más de dos mil sucursales físicas, así como en su tienda en línea, super.walmart.com.mx, donde también hay promociones exclusivas y la opción de recibir el pedido a domicilio o recogerlo en tienda.

La tienda también tiene ofertas en pantallas y una selección de productos para celebrar el Día del Padre.

Además, en comprar mínimas de 5,000.00 pesos, pagadas con tarjetas Banamex la tienda ofrece 9 meses sin intereses y 10% de ahorro adicional con el código WBCYBER9J.

Ofertas destacadas del día en el Martes de Frescura de Walmart

Frutas y verduras

Cebolla blanca en malla: 16.00 pesos por kilo.

Chile serrano: 59.00 pesos por kilo.

Carnes y pescados