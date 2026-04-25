Sábado, 25 de Abril 2026

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Tasa de desocupación en México baja un 2.4% en marzo: ENOE

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó una mejora en el panorama laboral de México, así como en la calidad de las ofertas de trabajo

Por: SUN .

La informalidad en México se mantiene a niveles estables, mientras que el porcentaje de población ocupada subió. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La informalidad en México se mantiene a niveles estables, mientras que el porcentaje de población ocupada subió. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Con datos correspondientes a marzo de 2026 de la ENOE, la población ocupada en México se ubicó en 60.2 millones de personas, manteniéndose por encima del nivel observado un año antes, con un crecimiento anual de 422 mil personas.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la tasa de desocupación se redujo a 2.4%, disminuyendo respecto al mes previo y manteniéndose en niveles bajos en perspectiva histórica. La tasa de subocupación bajó a 6.7%, reflejando una mejora mensual en la calidad del empleo disponible.

El empleo en el sector servicios continuó mostrando dinamismo, con un crecimiento mensual de 240 mil personas, destacando restaurantes, servicios profesionales y servicios diversos.

     

La tasa de informalidad laboral se mantuvo estable en 54.8%, mientras que la población ocupada total se mantiene en niveles elevados, consolidando la recuperación del empleo en el último año.

Desde enero de 2019, se han creado 6.9 millones de empleos, 58% de los mismos son formales (4 millones). Estos indicadores muestran una economía dinámica y robusta que permite el cuidado de empleos y el bienestar de las y los trabajadores de nuestro país.

JM

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