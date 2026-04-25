ESTA será la fecha límite para el pago de aguinaldo en 2026

El pago del aguinaldo es, sin duda, uno de los momentos financieros más esperados por los trabajadores en México. Este ingreso extra permite a las familias solventar los fuertes gastos de las fiestas decembrinas, planear vacaciones o liquidar deudas acumuladas.

A pesar de su importancia, muchas personas aún desconocen los detalles exactos sobre cuándo y cómo deben recibir este beneficio. Como cada año, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece reglas estrictas que los empleadores deben cumplir sin excepción alguna.

Para el año 2026, la normativa se mantiene firme. Si te preguntas cuál es el último día para ver reflejado este dinero en tu cuenta bancaria, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber, con base en el documento oficial de preguntas frecuentes de las autoridades laborales.

¿Cuándo es la fecha límite exacta para el aguinaldo 2026?

De acuerdo con el Artículo 87 de la legislación laboral vigente, el aguinaldo debe pagarse a los trabajadores como máximo el 20 de diciembre de cada año.

No importa si eres un trabajador de base, de confianza, de planta, sindicalizado, eventual o comisionista. Si prestas un servicio personal subordinado, tienes el derecho irrenunciable a recibir esta prestación en tiempo y forma.

¿Cuánto dinero me corresponde recibir por ley?

La ley es muy clara respecto al monto mínimo que las empresas y patrones deben otorgar. Todo trabajador tiene derecho a recibir, por lo menos, el equivalente a 15 días de salario por un año completo de servicio.

Si no trabajaste el año completo en la empresa, no tienes de qué preocuparte. Tienes derecho a recibir la parte proporcional al tiempo que hayas laborado, sin importar si sigues activo en la compañía o si la relación laboral ya terminó.

Para calcularlo de forma sencilla, simplemente debes dividir tu salario mensual neto entre 30 para obtener tu salario diario. Posteriormente, multiplica esa cantidad por 15 (o por los días proporcionales) y ese será el monto exacto de tu aguinaldo.

¿Qué hacer si no me pagan el aguinaldo a tiempo?

Si llega el 20 de diciembre de 2026 y no has recibido tu dinero, o si te pagaron menos de lo que te corresponde, la ley te protege. Tienes un plazo de un año completo para reclamar el pago de esta prestación.

En estos casos, la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) es la dependencia encargada de brindarte asesoría legal, conciliación y representación jurídica de forma totalmente gratuita.

Puedes acudir a sus oficinas centrales en la Ciudad de México, a sus 47 representaciones en el resto del país (incluyendo Jalisco), o contactarlos a través de los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Recuerda que los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo, lo hagan de forma incompleta o fuera de tiempo, se harán acreedores a multas económicas severas. Mantente informado y haz valer tus derechos laborales en este 2026.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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